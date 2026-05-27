Policie pátrá po teenagerovi. Oznámil, že chce pryč z tohoto světa

Autor: ,
  11:16
Pražská policie pátrá po čtrnáctiletém mladíkovi, kterého rodina pohřešuje od úterý, kdy odešel z domova v Malešicích s tím, že se nevrátí a chce pryč ze světa.

Policie pátrá po KOVÁCS VILIAM, pohřešovaný muž | foto: Policie ČR

Podle kriminalistů důvodem chování hledaného Viliama Kovácse může být jeho psychický stav. Prohledali všechna místa, kde by mohl být, ale nenašli ho, proto žádají o pomoc při pátrání veřejnost, uvedl na policejním webu mluvčí Jan Rybanský. Informace o hledaném mohou lidé sdělit na lince 158.

Mladík měří 176 centimetrů, je hubený, má černé krátké vlasy a hnědé oči. Oblečen byl v tmavých kraťasech, černém dresu se zeleným pruhem a měl modré boty značky Nike.

Hoch podle mluvčího odešel z domova v úterý odpoledne, večer ještě poslal rodině přes telefon zprávy, že „domů již nepřijde a že chce být pryč z tohoto světa“. Od té doby je jeho telefon nedostupný.

„Rodina má o něj strach, a proto se obrátila na policii. Kriminalisté zjistili, že důvodem jeho chování může být jeho psychický stav, jelikož v poslední době údajně nebyl v dobré psychické pohodě,“ dodal mluvčí.

