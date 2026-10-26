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Agresor napadl a okradl indisponovanou seniorku. Policie zveřejnila jeho podobu

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  12:36

Podobizna muže, který začátkem října v Praze 14 napadl seniorku. (26. října 2026) | foto: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

S prosbou o pomoc se na veřejnost obrací pražští kriminalisté v souvislosti s přepadením v Praze 14. Na tamní autobusové zastávka v brzkých večerních hodinách zkraje října fyzicky napadl muž zdravotně indisponovanou seniorku, kterou následně okradl. Útok se stal začátkem října. Policie zveřejnila jeho podobiznu i to, co v měl v okamžiku přepadení na sobě.

Žena 5. října okolo 18. hodiny vystoupila na zastávce Sídliště Jahodnice v ulici Českobrodská.

„Následně zašla do blízkého podchodu vedoucího směrem k ulici Manželů Dostálových. Proti ní procházel neznámý muž, který se poté, co okolo ní prošel, otočil a udeřil ji do zad odkud jí násilím strhl batoh,“ popsala situaci mluvčí policie Kristýna Zelinková.

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Seniorka následně upustila své zdravotní hole a upadla na zem. „Muž po činu utekl směrem do ulice Nedokončená,“ dodala Zelinková.

Napadená žena však s policisty následně sestavila podrobný identikit útočníka. Tím je muž s krátkými, řidšími rovnými vlasy, barvou odpovídají špinavé blond. Pachatel je hubený, vysoký přibližně 175 až 180 centimetrů. Podle výpovědi oběti mu mohlo být zhruba třicet pět let.

„V době přepadení měl být oblečen do šusťákové podzimní bundy, černých kalhot a na nohou měl obuté černé bory. Pokud jej poznáváte, kontaktujte prosím linku 158,“ apeluje policejní mluvčí s tím, že muži za jeho čin hrozí až desetiletý trest.

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