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Zásah v Nymburce. Policie propustila pět zadržených, zajímala se i o bazén a stadion

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  9:23aktualizováno  9:34

Nymburk, radnice (15. září 2026) | foto: Aleš Kubelka, MF DNES

Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Nymburce a na dalších místech zadržela pět lidí. Všechny propustila a nikoho neobvinila. Zásah se týkal veřejných zakázek. Policie se zajímala mimo jiné i o zakázky na bazén a stadion. Starosta Nymburka, jeden ze zadržených, řekl, že nic nezákonného neudělal. V současné době je již na úřadě.

O zásahu informoval ve středu v tiskové zprávě státní zástupce Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze Pavel Raček.

„Všechny včera zadržené osoby byl dnes ráno propuštěny na svobodu a žádná z nich není v současné době obviněna. Tudíž jak starosta Tomáš Mach, tak místostarosta Zdeněk Vocásek se budou účastnit i dnešního odpoledního zastupitelstva,“ řekla iDNES.cz ve středu ráno mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová.

Policisté z NCOZ zasahují na městském úřadě v Nymburce

NCOZ v úterý na základě soudních příkazů prováděla na více místech v Česku domovní prohlídky a prohlídky dalších prostor a pozemků.

Podle VSZ, které případ dozoruje, úkony souvisejí s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle paragrafu 256 trestního zákoníku a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.

Policisté v úterý po celý den zasahovali mimo jiné na nymburské radnici. Ta ve středu ráno podle mluvčí Svobodové funguje bez omezení. Policisté podle ní opustili budovu úřadu v úterý večer. „Nemám avízo, že by se měli vracet,“ řekla.

Policisté zasahovali i ve společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk (VaK), jejímž předsedou představenstva je bývalý středočeský hejtman a nymburský exstarosta Miloš Petera.

„Ano, policisté byli v kanceláři pana Macha, ale v jiných místnostech se nepohybovali. Řekli mi, že se jejich zásah netýká VaKu. Domnívám se, že šlo o věci spojené s radnicí, nikoliv s naší společností. S panem starostou jsem dnes ráno mluvil, ale vzhledem k tomu, že je vázaný mlčenlivostí, bližší informace ani mně nesdělil,“ řekl iDNES.cz Miloš Petera.

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