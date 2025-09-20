Kamion u Zlíchovského tunelu narazil do svodidel, na silnici vytekla nafta

Redakci iDNES.cz to oznámil pražský policejní mluvčí Jan Rybanský, který podotkl, že tunel pravděpodobně otevřou po dvou hodinách.
„Nehoda se stala v sedm hodin ráno, řidič kamionu narazil do betonových svodidel, nebyl nijak zraněn a policisté na místě nezjistili, že by byl pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky,“ řekl Rybanský s tím, že okolnosti nehody budou nadále vyšetřovat.
Tunel policisté uzavřeli ve směru na Dejvice. „Neprůjezdný je pravý jízdní pruh, probíhají odklízecí práce,“ dodal policejní mluvčí.
Podle fotoreportéra iDNES.cz, který se nachází na místě, z kamionu vytekla i spousta oleje a nafty. Pražské technické služby začaly čistit vozovku, ve stejnou chvíli dochází i k překládce nákladu. Pro zničený kamion je na místě připraven odtahový vůz.