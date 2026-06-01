„Nehoda se stala před 21. hodinou, kdy řidič motorového vozidla z dosud nezjištěných příčin narazil do dalších třech zaparkovaných vozidel,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Rybanský.
Pachatel následně z místa dopravní nehody utekl. „Původně byl případ brán jakožto nehoda čtyř osobních vozidel a tramvaje, což se nicméně nepotvrdilo. Po řidiči samozřejmě pátráme,“ doplnil mluvčí s tím, že se událost obešla bez zranění.
Srážka způsobila v ulici značné omezení provozu. To se dotklo i šesti tramvajových linek, které musely být z trasy odkloněny. Momentálně je již ulice průjezdná.
