Tragická srážka s cisternou při ujíždění policii. Řidič za volantem neměl co dělat

Autor:
  12:54
Řidiče, který v neděli v Choťánkách na Nymbursku vjel do protisměru a srazil se s cisternou, chtěli policisté zastavit, protože ho znali a věděli, že nemá řidičák. Na jejich opakované výzvy nicméně nereagoval, nakonec havaroval a na následky nehody zemřel. Ve vozidle s ním cestovala žena, která také podlehla zraněním. Její totožnost policie nezná.

Policisté řidiče zastavili ke kontrole už v sobotu. Tehdy na výzvu reagoval bez problému. „Hlídka při řidičské kontrole ale zjistila, že nemá oprávnění řídit,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Platný zákaz řízení měl do roku 2027. Předvolali jej proto k podání vysvětlení.

Když pak řidiče ve stejném vozidle policisté viděli druhý den znovu, rozhodli se jej zastavit. „Stavěli ho, protože na základě osobní a místní znalosti věděli, že má zákaz řízení motorových vozidel,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí. Řidič ale ujížděl. Pronásledování skončilo během několika minut srážkou s cisternou.

Dva lidé zemřeli na Nymbursku po čelním střetu s cisternou. Ujížděli policistům

Nehoda se stala v neděli v podvečer. „Hlídka policistů z obvodního oddělení v Poděbradech pronásledovala osobní vozidlo, které nezastavilo a ujíždělo směrem ven z obce v Poděbradech a následně řidič pronásledovaného vozidla v Choťánkách vyjel do protisměru a čelně narazil do cisterny převážející asfalt,“ řekla Suchánková. Osobní auto po střetu začalo hořet. Před příjezdem hasičů se policisté snažili oheň zlikvidovat hasicím přístrojem z cisterny.

„Dva lidé utrpěli zranění neslučitelná se životem, třetího člověka jsme s lehkým zraněním převezli do nymburské nemocnice,“ řekl Hylebrant.

U obou zemřelých policisté podle Schneeweissové nařídili soudní pitvu a také toxikologii, aby zjistili, zda řidič nebyl pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

Nehoda osobního auta s cisternou v Choťánkách na Nymbursku. (11. ledna 2025)
Nehoda osobního auta s cisternou v Choťánkách na Nymbursku. (11. ledna 2025)
Nehoda osobního auta s cisternou v Choťánkách na Nymbursku. (11. ledna 2025)
Nehoda osobního auta s cisternou v Choťánkách na Nymbursku. (11. ledna 2025)
