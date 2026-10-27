„Trestní řízení, včetně přípravné fáze, má své zákonitosti. Ukončení zkráceného přípravného řízení a rozdílný pohled státního zástupce na právní kvalifikaci není nic neobvyklého a už vůbec nemusí znamenat komplikaci,“ vyjádřila se Policie ČR prostřednictvím příspěvku na síti X. Podle policie se jedná o standardní komunikaci se státním zastupitelstvím. Bližší informace zatím nesdělila.
Útok se odehrál ve čtvrtek 22. října na dálnici D6 v úseku s dopravním omezením u Jesenice na Rakovnicku. Řidič černého SUV začal problikávat a vybržďovat řidičku. Potom ji donutil zastavit, otevřel dveře jejího vozu a fyzicky ji napadl. Důvodem údajně bylo, že žena dodržovala rychlostní omezení. Všemu přihlížela osmiletá dcera napadené řidičky.
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Agresor na D6 vybrzdil ženu dodržující rychlost. Pak ji před zraky její dcery napadl
„Poté, co otevřel dveře, ji začal velmi surově mlátit do hlavy a po těle. Když mu sdělila, že vše zaznamenává palubní kamera, kterou už v té době svírala v rukou osmiletá dcera řidičky, snažil se jí násilím zmocnit,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Dítěti se podařilo kameru schovat a řidička následně předala záznam policii.
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Pošťuchovali jsme se, nebylo to mlácení, říká muž, jenž vybrzdil a napadl řidičku
Muž je podezřelý z několika trestných činů včetně pokusu o ublížení na zdraví. „Řidička mi nedovolila předjet. Byl jsem vyblokovaný,“ hájil se v rozhovoru pro TV Nova. Dále zpochybnil, že by řidičku brutálně napadl. Podle zjištění serveru Novinky.cz byl řidič podezřelý z podobného jednání už dříve. Tehdy se ho však nepodařilo prokázat.