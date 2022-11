Opilec spal v autě a blokoval provoz, po probuzení naboural policejní vůz

Policisté přijali kolem desáté hodiny oznámení, že v ulici Francouzská v Praze 2 stojící automobil blokuje provoz.

„V autě byl spící muž. Když ho policisté vzbudili, šlápl na plyn a s vozem se rozjel. Přitom narazil nejen do projíždějící tramvaje, ale také do vozu Policie ČR a do zaparkovaného automobilu,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.

Muž byl opilý, nadýchal přes jedno promile alkoholu. „Pozitivní u něj byl i test na drogy, konkrétně na kokain, amfetamin a marihuanu,“ komentoval mluvčí.

Vzniklá situace zkomplikovala provoz, omezené byly i tramvajové linky.

„Okolnosti dopravní nehody a celého případu vyšetřujeme,“ uzavřel Rybanský.