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Incident s hasičákem v metru nikdo nehlásil, vandalismus stojí ročně miliony

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  13:30
Incident s vypuštěným hasicím přístrojem v soupravě metra se stal v úterý krátce před půlnocí. Uvedl to pražský dopravní podnik na dotaz iDNES.cz. Mladíci, kteří to celé způsobili, se svou „zábavou“ pochlubili ve videu na sociálních sítích. Policie identitu mladíků nezná, věc by se později řešila jako přestupek.

„Případ se stal v úterý 28. července 2026 krátce před půlnocí na lince A mezi stanicemi Dejvická, kde skupina nastupovala, a Strašnická, kde vystupovala,“ řekl iDNES.cz mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

VIDEO: Mladíci vypustili v pražském metru hasicí přístroj, případ řeší policie

Dodal, že nikdo z cestujících v soupravě řádění vandalů nehlásil. „Policie ČR na místo přivolána nebyla. Nikdo z cestujících řádění vandalů neoznámil na linku 158 ani provozním zaměstnancům stanic, když cestující vystupovali,“ upřesnil mluvčí.

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Skupina mladíků vypustila hasicí přístroj uvnitř soupravy pražského metra. Video, na kterém se incidentem baví, se následně rozšířilo na sociálních sítích. Policisté začali případ prověřovat z vlastní iniciativy.

„V současné době policisté z oddělení Metro šetří, kde se tento incident odehrál, kdy a také k jakému protiprávnímu jednání došlo,“ řekl v úterý iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

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Incident policii předal i samotný dopravní podnik. Policie v úterý na dotaz iDNES.cz odpověděla, že se začali případem zabývat z vlastní iniciativy.

Ve středu mluvčí policie uvedl, že nemá informace o tom, že by byla skupina mužů z videa dosud ztotožněna.

„Jedná se o přestupek o poškozování veřejného prostranství. Až budeme vědět kdo, tak se to jen postoupí správnímu orgánu,“ dodal.

Šabík uvedl, že dopravní podnik, a nejen ten pražský, se s vandalismem setkává poměrně často. „Odstraňování projevů vandalismu v MHD stojí dopravní podnik ročně v průměru desítky milionů korun,“ upřesnil mluvčí.

Sprejeři zamkli cestující a postříkali metro, pak zmizeli v tunelu.
Sprejeři zamkli cestující, postříkali metro, pak zmizeli v tunelu.
Sprejeři zamkli cestující, postříkali metro, pak zmizeli v tunelu.
Sprejeři zamkli cestující, postříkali metro, pak zmizeli v tunelu.
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