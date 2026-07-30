Incident s hasičákem v metru nikdo nehlásil, vandalismus stojí ročně miliony

„Případ se stal v úterý 28. července 2026 krátce před půlnocí na lince A mezi stanicemi Dejvická, kde skupina nastupovala, a Strašnická, kde vystupovala,“ řekl iDNES.cz mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
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Dodal, že nikdo z cestujících v soupravě řádění vandalů nehlásil. „Policie ČR na místo přivolána nebyla. Nikdo z cestujících řádění vandalů neoznámil na linku 158 ani provozním zaměstnancům stanic, když cestující vystupovali,“ upřesnil mluvčí.
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Skupina mladíků vypustila hasicí přístroj uvnitř soupravy pražského metra. Video, na kterém se incidentem baví, se následně rozšířilo na sociálních sítích. Policisté začali případ prověřovat z vlastní iniciativy.
„V současné době policisté z oddělení Metro šetří, kde se tento incident odehrál, kdy a také k jakému protiprávnímu jednání došlo,“ řekl v úterý iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
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Incident policii předal i samotný dopravní podnik. Policie v úterý na dotaz iDNES.cz odpověděla, že se začali případem zabývat z vlastní iniciativy.
Ve středu mluvčí policie uvedl, že nemá informace o tom, že by byla skupina mužů z videa dosud ztotožněna.
„Jedná se o přestupek o poškozování veřejného prostranství. Až budeme vědět kdo, tak se to jen postoupí správnímu orgánu,“ dodal.
Šabík uvedl, že dopravní podnik, a nejen ten pražský, se s vandalismem setkává poměrně často. „Odstraňování projevů vandalismu v MHD stojí dopravní podnik ročně v průměru desítky milionů korun,“ upřesnil mluvčí.