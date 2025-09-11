Jeden jel na spřáhle, další natáčel. Policie hledá výtečníky, kteří ochromili provoz metra

  14:08
Pražští policisté pátrají po mladíkovi, který se na konci srpna vozil na spřáhle metra a na Chodově poté utekl do tunelu. Kvůli jeho nebezpečné zábavě se tehdy asi na 40 minut zastavil provoz metra mezi Kačerovem a konečnou stanicí Háje. Policisté dnes zveřejnili záběry z kamer a žádají veřejnost o pomoc při zjišťování totožnosti mladíka i dalších dvou chlapců kteří ho patrně znají. Případ se vyšetřuje jako podezření z výtržnictví.

Na záběrech z kamer je vidět, že chlapec nejprve vlezl na spřáhlo mezi vagony ve stanici Kačerov a jel do následující stanice Roztyly. Tam přešel před první vagon, opět se chytil spřáhla a jel do další stanice Chodov.

Posléze utekl do tunelu, kvůli čemuž musel být zastaven provoz a pražskému dopravnímu podniku vznikla finanční ztráta.

Metro stálo desítky minut v tunelu, lidé tápali. Dopravní podnik detaily nesděluje

„Ze strany muže se jedná o zcela nepochopitelné hazardování s vlastním životem, kdy jeho jednání může mít v okamžiku pádu ještě mnohem závažnější následky,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Kamery také zachytily další dva muže, kteří se zřejmě s mladíkem na spřáhle znali. První před odjezdem metra oslovil řidiče a měl odvést jeho pozornost, aby mladíka při nasedání na spřáhlo neviděl. Další muž na Chodově natáčel mladíka na spřáhle na mobilní telefon.

Na Chodově pronásledovaný muž utekl do tunelu metra, část trasy C stála

„V případě, že poznáváte muže zachyceného na kamerovém záznamu, nebo máte informace k dvojici mužů, kteří se s největší pravděpodobností s hledaným znali a jsou pro nás důležitými svědky, informace prosím předejte na linku 158,“ uvedla mluvčí.

