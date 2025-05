kroc Tereza Krocová Autor:

13:53

Pražská policie zadržela a obvinila čtyři lidi podezřelé z kuplířství a obchodování s lidmi. Na erotickém portálu nabízeli pět dívek, přičemž třem z nich nebylo ještě osmnáct let. Dívky nejprve nalákali na přátelství a pomoc, později je nutili k prostituci, a to i násilím. V případě odsouzení hrozí obviněným až dvanáct let vězení.