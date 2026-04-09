„Jeho chvilky nepozornosti využili dva neznámí muži,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Ti odložené vybavení sebrali a z místa činu rychle zmizeli. Celý incident se odehrál ve Fajtlově ulici v Praze 6, odkud měl lyžař odjíždět autobusem na zájezd do Itálie.
„Dotyčnému způsobili škodu ve výši přibližně šedesáti tisíc korun,“ dodal Hrdina.
Kriminalistům z policejního oddělení Ruzyně se podařilo zajistit kamerové záznamy, na nichž jsou zřetelně vidět obličeje pachatelů.
Policisté však stále zloděje ztotožňují a o pomoc žádají veřejnost. „Pokud tyto muže na záznamech poznáváte nebo víte, kde je najít, volejte prosím linku 158,“ žádá policie.
Oběma mužům hrozí za krádež až dvouleté vězení.