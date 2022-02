VIDEO: Zlodějky vzaly seniorce z vozíku celou kabelku, zatím je nenašli

Důležité rady od Policie ČR: Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes obleku, nikoli do zadních kapes u kalhot.

Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo si zapište odděleně.

V případě její krádeže okamžitě volejte pobočku banky či spořitelny a oznamte tuto situaci.

Nenechávejte peněženku navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách nebo síťovkách.

Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru. Nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a nákupem.

Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání. Méně tím zloděje vyzýváte, a navíc ztěžujete provedení krádeže.

Kontrolujte uzavření svých zavazadel. Nejvhodnější z hlediska bezpečnosti jsou zavazadla se složitějším způsobem uzavírání.

Peníze nenoste v batůžku na zádech, kam nevidíte.

Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, věnujte zvýšenou pozornost bezprostřednímu okolí a nespouštějte ze svých zavazadel oči.