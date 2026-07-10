K incidentu došlo v odpoledních hodinách 7. května na zastávce MHD ve Spojovací ulici.
„Okradený oznamovatel vypověděl, že oba seděli na lavičce a ve chvíli, kdy si odložil vedle sebe kabelu, aby sousedovi daroval žádanou cigaretu, ten schoval kabelu do svého batohu a odmítal ji vrátit,“ informovali krajští policisté na sociální síti.
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Policisté tedy vyjeli na místo ke zloději. Lavičku neopustil a vedle sebe měl stále batoh, ve kterém se ukrývala ukradená kabela.
Výzvy policie k navrácení předmětu byly doprovázeny salvou nadávek a sprostých slov ze strany pachatele, který tvrdil, že tašku našel. Když zloděj první výzvy ignoroval, policisté byli nuceni vytasit pouta. Zadrželi ho pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže na osobě.
Podle příspěvku policie si pachatel však nakonec nechal domluvit. „Majitel batohu nejprve kontrolu jeho obsahu odmítl, po druhé výzvě nakonec svolil,“ uvedli.
Při prohlídce batohu policisté skutečně našli odcizenou kabelu. Obsahovala doklady, telefon, hotovost i platební kartu, jak předtím popsal i okradený.