Policejní manévry na pražské I. P. Pavlova. V podezřelém batohu bylo oblečení

  8:32aktualizováno  9:27
Kvůli podezřelému odloženému zavazadlu před provozovnou kavárny zasahovali ve středu ráno na pražské zastávce I. P. Pavlova policisté a pyrotechnik. Z bezpečnostních důvodů tramvaje jedním z nejrušnějších uzlů jen projížděly. Výsledek pyrotechnické prohlídky byl negativní, uvedli po 9. hodině policisté. V podezřelém batohu byly jen oděvy, upřesnil z místa reportér iDNES.cz.
Na místě tak podle policistů nehrozí žádné nebezpečí a veškerá opatření byla ukončena.

Jugoslávská ulice byla v úseku Legerova -Bělehradská uzavřena. Pražský dopravní podnik na webu mimořádných událostí uvádí, že situace ovlivnila provoz tramvajových linek 4, 6, 10, 16, 22, a 23.

Podle dopravního podniku byla zastávka I. P. Pavlova v obou směrech do odvolání přemístěna ke křižovatce Jugoslávské a Bělehradské ulice přibližně 100 metrů od stanice metra.

Výstupy ze stanice metra I. P. Pavlova směrem k zastávkám tramvají byly na příkaz policie dočasně uzavřeny.

Podle mluvčí pražských policistů Kristýny Zelinkové byly kvůli pyrotechnické prohlídce uzavřeny v okolí zastávky i veškeré podniky.

