Praha od příštího roku zpoplatní parkování elektromobilů v zónách placeného stání, které je nyní zdarma. Jejich majitelé zaplatí za parkovací oprávnění polovinu toho, co řidiči aut se spalovacími...

Osm lidí ošetřili zdravotníci po nehodě linkového autobusu, který u obce Kluky na Mladoboleslavsku narazil do stromu. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Bělé pod Bezdězem a Mladé Boleslavi a...

V rybnících ve středočeských obcích Zbýšov a ve Zvoli u Prahy se objevili paraziti, kteří jsou známí jako motolice. Při koupání se lidem zavrtávají do kůže a tím způsobují svědivé onemocnění zvané...

Za zištnou vraždu dívky dostal mladík 20 let. Parazit, řekla o něm žalobkyně

Na dvacet let do věznice se zvýšenou ostrahou poslal v pondělí Městský soud v Praze mladíka, který podle obžaloby udusil svou expartnerku, její tělo pak zabalil do igelitu a ukryl. Poté vybral z...