Jízda po chodníku a na červenou. Policie naháněla řidiče, pasažér z auta vyskočil

  11:33
Ve zběsilou honičku se změnil pokus pražských strážníků zastavit muže podezřelého ze spáchání přestupku. Ten jim však začal ujíždět. Za svůj úprk stihl napáchat několik prohřešků a po nabourání vozidla se dal na útěk, který ale netrval dlouho. Další hlídka dopadla jeho spolujezdce, jenž během honičky z auta vyskočil.

Incident se odehrál minulý pátek. „Strážníci městské policie si všimli ve Vodičkově ulici vozidla, jehož řidič byl podezřelý ze spáchání přestupku. Rozhodli se ho zastavit a přestupkové jednání vyřešit,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský. Popsal, že muž na výzvu nereagoval a začal ujíždět.

K pronásledování, které trvalo několik minut, se podle Rybanského přidaly i další jednotky. Během honičky řidič stihl porušit několik dopravních předpisů. „Projížděl křižovatky na červenou nebo jel v protisměru. Nejzávažnější byla pak jízda po chodníku, kde jen shodou okolností nesrazil chodce, kteří museli uskakovat z jeho jízdní dráhy,“ popsal mluvčí.

Řidič na D2 přežil svou smrt. V plné rychlosti narazil do kamionu a odešel po svých

Honička skončila na křižovatce ulic Králodvorská a U Obecního domu, kde auto narazilo do dvou stojících vozidel. Po nárazu řidič z vozu vypadl a začal utíkat, ovšem neúspěšně. Následnou kontrolou muže policisté zjistili, že nemá a ani v minulosti nikdy neměl řidičské oprávnění. Testy na drogy i alkohol byly negativní.

Jiná policejní hlídka pak o chvíli později zadržela jeho spolujezdce ve Vrchlického sadech. Ten totiž během policejní honičky z auta vyskočil. Jak později vyšlo najevo, figuroval v evidenci osob v celostátním pátrání.

Šoférovi, který s autem ujížděl, hrozí podle Rybanského až osmiletý pobyt za mřížemi. „V současné době je muž v pozici obviněného pro spáchání trestného činu obecné ohrožení,“ sdělil mluvčí. Rovněž bude muset kompenzovat škody na policejním autě, které během jízdy odřel.

21. ledna 2026  11:45

