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VIDEO: Prošlý lístek, zlomená žebra. Policie hledá svědky hádky revizora s cestujícím

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  14:02
Policie hledá svědky incidentu, ke kterému došlo mezi revizorem a cestujícím pražské hromadné dopravy letos v únoru. Spor vypukl v autobuse linky 344, následně pokračoval u autobusové zastávky Černý Most. Cestující z něj vyšel se zlomenými žebry.

KRIMI

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Cestující se podle policie v autobuse prokázal jízdním dokladem, který byl ale několik minut neplatný.

Konflikt mezi dvěma muži následně eskaloval u autobusové zastávky Černý Most ve směru do centra – u parkovacího domu P+R. Část hádky, včetně fyzického přetahování o batoh, zaznamenalo video.

To zobrazuje i příjezd policejní posádky.

„On mě chce okrást,“ říká na něm cestující. Revizor reaguje slovy: „Protože vás držím, protože byste utekl.“

Černý pasažér napadl revizorku, ta po nárazu skončila v nemocnici

Po incidentu cestující vyhledal lékařské ošetření, které odhalilo, že má tři zlomená žebra. „Případ je prověřovaný pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

K incidentu došlo 18. února kolem 13:30. V rámci jeho prověřování byl vypracován znalecký posudek z oboru zdravotnictví.

K řádnému objasnění věci je nyní potřeba vyslechnout případné svědky incidentu, uvedl Daněk. Policie prosí, aby se ozvali na linku 158.

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