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Konflikt řidiče s teenagery na koloběžce řeší kriminalisté z vražd. Hledají svědky

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  10:59

Místo, kde se odehrála část konfliktu | foto: Policie ČR

Pražská policie hledá svědky konfliktu, který se odehrál ve čtvrtek 1. října v Běchovicích. Do konfliktu se zapojil řidič osobního auta a teenager, který na koloběžce vezl dívku.

Stalo se 1. října kolem 16:25 hodin v ulici Mladých Běchovic u přechodu pro chodce na křižovatce s ulicí Ke Klánovickému lesu. Následně se incident přesunul do ulice Podnikatelská.

„Do konfliktu byl zapojen téměř 67letý řidič osobního vozidla Peugeot 307 Combi modré barvy a sedmnáctiletý mladík, který na koloběžce převážel čtrnáctiletou dívku,“ informoval policejní mluvčí Jan Daněk.

Policie žádá veřejnost o svědectví v tomto konfliktu nebo o kamerové záznamy, případně záznamy z palubních kamer aut.

Podle Daňka si případ převzali kriminalisté z oddělení vražd pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu pokusu těžkého ublížení na zdraví spáchaného na dvou osobách, z nichž jedna je dítětem mladším patnácti let, a dále pokusu poškození cizí věci. V případě odsouzení hrozí pachateli za tento trestný čin trest odnětí svobody až na dvanáct let.

Policie hledá zejména řidiče auta, který v ulici Podnikatelská u konfliktu na krátkou dobu zastavil a mohl vidět jeho průběh. Jeho svědectví by mohlo významně pomoci při objasnění celé události.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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