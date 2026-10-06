Stalo se 1. října kolem 16:25 hodin v ulici Mladých Běchovic u přechodu pro chodce na křižovatce s ulicí Ke Klánovickému lesu. Následně se incident přesunul do ulice Podnikatelská.
„Do konfliktu byl zapojen téměř 67letý řidič osobního vozidla Peugeot 307 Combi modré barvy a sedmnáctiletý mladík, který na koloběžce převážel čtrnáctiletou dívku,“ informoval policejní mluvčí Jan Daněk.
Policie žádá veřejnost o svědectví v tomto konfliktu nebo o kamerové záznamy, případně záznamy z palubních kamer aut.
Podle Daňka si případ převzali kriminalisté z oddělení vražd pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu pokusu těžkého ublížení na zdraví spáchaného na dvou osobách, z nichž jedna je dítětem mladším patnácti let, a dále pokusu poškození cizí věci. V případě odsouzení hrozí pachateli za tento trestný čin trest odnětí svobody až na dvanáct let.
Policie hledá zejména řidiče auta, který v ulici Podnikatelská u konfliktu na krátkou dobu zastavil a mohl vidět jeho průběh. Jeho svědectví by mohlo významně pomoci při objasnění celé události.
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