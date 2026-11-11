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Váš syn potřebuje pomoc, volal podvodník. Seniorku obral o 80 tisíc korun

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  12:03
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ilustrační snímek | foto: PČR

Pražští kriminalisté pátrají po muži, který v říjnu připravil o 80 tisíc korun pětaosmdesátiletou ženu, které volal, že její syn má vážné problémy, je na policii a potřebuje finanční pomoc. V souvislosti s případem policisté zveřejnili na webu podobu muže, který by jim mohl pomoci s objasněním podvodu.

A znovu apelovali na občany, aby se měli na pozoru před podobnými praktikami a nikdy nedávali peníze neznámým lidem jen na základě telefonátu. V tiskové zprávě to uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Zmíněný případ se stal počátkem října. Ženu tehdy telefonicky kontaktoval neznámý muž a pod smyšlenou legendou o pomoci synovi ji přesvědčil, aby připravila peníze, pro které si přijde jeho známý.

Podle Daňka byla žena přesvědčena, že pomáhá synovi, proto peníze připravila. Krátce nato k jejímu domu přišel neznámý muž, kterému je předala. Ten si je přepočítal, poděkoval a odešel. Teprve pak se žena spojila se synem a zjistila, že se stala obětí podvodu, uvedl Daněk.

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Muž, po kterém policisté nyní pátrají, má tmavé kudrnaté vlasy a podle poškozené mu bylo kolem 40 let. Mluvil plynně česky, vystupoval slušně a byl upravený. Na sobě měl bílé tričko s černým nápisem na hrudi a světlé, zřejmě béžové kalhoty.

Podle mluvčího popsaný případ ale není ojedinělý. Podvodníci při nich často cílí právě na starší lidi a zneužívají jejich obavy o zdraví či bezpečí blízkých. Jsou velmi přesvědčiví, vytvářejí dojem naléhavé situace a oběti nutí jednat pod časovým tlakem.

„Proto žádáme veřejnost, aby o podobných praktikách hovořila se svými rodiči, prarodiči a dalšími staršími příbuznými. Pokud vám někdo telefonicky oznámí, že váš blízký potřebuje okamžitě peníze a pošle pro ně cizí osobu, zbystřete. Takovou informaci si vždy ověřte přímým telefonátem příbuznému nebo jinému členovi rodiny,“ dodal mluvčí.

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