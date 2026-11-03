Hledaného jednatřicetiletého Bohumila Ševčíka policisté podezřívají z rozsáhlé majetkové trestné činnosti páchané především na území Prahy a Středočeského kraje, hlavně v okolí Brandýsa nad Labem. „Muž je podezřelý zejména z vloupání do objektů a krádeží motorových vozidel, stavební techniky a motocyklů,“ uvedl Daněk. Za krádež a poškození cizí věci mu v případě odsouzení hrozí až pět let vězení.
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Ševčík má podle policie bohatou trestní minulost. Ví, že po něm policisté pátrají, takže se opakovaně snaží policistům uprchnout nebo ujet. „V minulosti ujížděl rychlostí téměř 200 kilometrů za hodinu v hustém městském provozu,“ doplnil Daněk.
Policisté žádají veřejnost o informace o pobytu a pohybu hledaného. Muž je nebezpečný, takže by se lidé neměli pokoušet zadržet ho sami. Informace o hledaném mohou oznámit na lince 158. Ševčík je vysoký 179 až 182 centimetrů, střední postavy. Má světlou pleť, modré oči a rovné hnědé vlasy a vousy. Výrazným poznávacím znamením je vytetovaný nápis „Vanesa“, který má muž na krku.