Policie eviduje v kauze zrušených táborů už 16 poškozených, škoda je 1,8 milionu

Případ je nadále ve fázi prověřování, dosud nikdo nebyl obviněn, řekla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
„Kriminalisté momentálně vedou finanční šetření, aby zjistili případné další poškozené a dále jsou jim postupovány spisy z ostatních krajů,“ řekla mluvčí.
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Vyšetřování komplikuje vrácení peněz dětským domovům za zrušené tábory
Mladoboleslavští kriminalisté se případem zabývají od začátku července. Tehdy policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
Případy se do Mladé Boleslavi sbíhaly kromě Středočeského kraje také z Libereckého, Ústeckého a Moravskoslezského kraje a z Kraje Vysočina.
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Měly sbalené kufry, náhle dětem tábory zrušili. Vlna solidarity zajistila nové peníze
Podle dřívějších informací Deníku N jde o spolek Tábory Aurora. iRozhlas.cz na začátku července informoval, že spolek zrušil v den odjezdu bez vysvětlení zaplacený letní tábor více než 100 dětem z 11 dětských domovů.
Zmocněnec ministerstva školství pro ústavní a ochrannou výchovu Štěpán Jílka se s organizátorem táborů později dohodl, že dětské domovy dostanou veškeré uhrazené peníze zpět.