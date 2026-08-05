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Policie prověřovala elektrokola. Jeden ze strojů ukázal rychlost až 60 kilometrů

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  16:51
Dopravní policisté v Praze kontrolují elektrokola, motokola, mopedy, elektrokoloběžky a motocykly se šlapadly. U několika z nich zjišťovali, zda splňují zákonné podmínky pro provoz na silnici. Kontroly odhalily chybějící registraci, pojištění i registrační značky. Za zjištěné přestupky hrozí pokuty i zákaz řízení.

„Kontrolují například, zda jsou vozidla vybavena motorem, který lze aktivovat pomocí plynové rukojeti, zda je nelze uvést do chodu šlapáním do pedálů a zda jejich rychlost překračuje 6 kilometrů v hodině. Dále ověřují, zda je vozidlo opatřeno povinným výrobním štítkem a VIN. S tím souvisejí další povinnosti, jako je registrace vozidla v registru silničních vozidel, sjednání pojištění odpovědnosti, používání ochranné přilby a umístění registrační značky,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

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U prvního kontrolovaného stroje byl spadlý řetěz a pedály se protáčely naprázdno, takže elektrický motor nebylo možné aktivovat šlapáním. Pomocí plynové rukojeti se však vozidlo dokázalo samostatně pohybovat a na displeji se zobrazila rychlost až 60 km/h.

V dalším případě policisté zastavili řidičku elektrokoloběžky se sedadlem, která nebyla zaregistrovaná ani opatřená registrační značkou. Ani tento stroj nebyl určen k pohonu lidskou silou a jeho motor bylo možné spustit plynovou rukojetí.

Na zveřejněném videu je při kontrole řidičky slyšet, jak se policista ptá, co musí řidička splňovat podle zákona 56 při provozu vozidla na pozemních komunikacích. Následně už vysvětluje veškerá pravidla.

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„Takže musíte motorku mít schválenou, podléhá registraci, musí být opatřená tabulkou registrační značky, musí mít vystaveno osvědčení o registraci, musí mít sjednané povinné ručení a motocykl nepodléhá pravidelné technické prohlídce, protože je opatřen šlapadly. Jste povinna přeložit ORV (osvědčení o registraci vozidla) a řidičský průkaz. Již je povinné mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu,“ řekl.

Poslední kontrolované vozidlo bylo vybaveno pedály a elektrickým motorem, který se aktivoval plynovou rukojetí bez šlapání.

Policisté zjistili, že jde o motorové vozidlo, které musí mít registrační značku. V registru silničních vozidel však zapsáno nebylo a nemělo ani sjednané pojištění odpovědnosti.

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Všechna zjištěná porušení zákona policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu. Například za jízdu s vozidlem bez registrační značky hrozí ve správním řízení zákaz řízení na šest až 18 měsíců a pokuta od 4 tisíc do 10 tisíc korun.

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