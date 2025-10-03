Velké manévry na pražském letišti. Policie i armáda prověřují anonymní hrozbu drony

  18:40aktualizováno  18:57
Policie v pátek večer na sociální síti X informovala o anonymní a neověřené výhrůžce o blížících se dronech na pražské letiště. „Máme rozsáhlé bezpečnostní opatření, do kterého jsou nasazeny velké počty policistů z různých útvarů a spolupracujeme i s armádou. Důvodem je anonymní a neověřená výhrůžka o blížících se dronech. Bližší info dáme, jakmile to bude možné,“ uvedla policie.
Relevanci informací policie nyní vyhodnocuje. „Veškerá opatření, včetně nasazení protidronové ochrany a aktivizaci odstřelovačů, vyhodnocujeme a opatření je čistě preventivní,“ doplnila policie na sociální síti.

„Zásah na místě stále probíhá,“ řekl redakci policejní mluvčí Ondřej Moravčík. Bližší informace však policie nesdělila. Provoz pražského letiště není kvůli anonymní výhrůžce drony omezen, uvedla mluvčí.

Policie podle informací iDNES.cz pracuje spíše pracuje s variantou planého poplachu.

„Jsme ve spojení s armádou, která má ve své výzbroji radary pro přehled vzdušné situace v malých a středních výškách, které jsou na stacionárních vojenských stanovištích. Jde o radary určené k detekci a sledování nízko letících cílů, každý z radarů má dosah až sto kilometrů. Zároveň stále pracujeme s verzí, že jde o anonymní oznámení hrozby,“ uvedl zdroj iDNES.cz, který má informace o současných opatření.

Současně uvedl, že v současné době není přítomnost dronů v prostoru letiště a nejbližšího okolí zatím potvrzenu.

