Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Porod v koloně aut. S doprovodem do nemocnice pomohli policisté

Autor:
  14:12
Policejní práce může být velmi rozmanitá a ne vždy v ní figuruje spáchání trestného činu. Důkazem je i nedávný zásah pražských policistů. Ti pomohli muži, jenž společně se svojí rodící ženou zůstal uvězněný v ranní koloně. I přes policejní doprovod jim však mnozí řidiči cestu blokovali.

Nastávající otec kvůli se kvůli obavám o svoji těhotnou ženu obrátil na tísňovou linku 158 začátkem týdne. „Vzhledem k tomu, že miminko se rozhodlo přijít na svět v době ranní dopravní špičky, hrozilo, že maminku nestihne její manžel dovézt do porodnice včas,“ popsala situaci policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Hoch utekl ze školky, vystrašeného ho v MHD našli strážníci. Pomohla sušenka

Nejbližší hlídka proto ihned vyrazila na místo a pro řidiče vytvořila koridor. Policisté byli taktéž s mužem celou cestu z ulice v telefonickém spojení. Po příjezdu do porodnice pak během krátké chvíle žena úspěšně porodila.

„V průběhu převozu však několikrát řidiči jiných vozidel zablokovali cestu vozidlu, které policisté doprovázeli. Je zcela pochopitelné, že si řidiči mohou myslet, že se nějaký bezohledný řidič pouze „nalepil“ na policejní vůz a využívá průjezd záchranářskou uličkou, což nemusí být vůbec pravda, stejně jako v tomto a dalších mnoha případech,“ upozorňuje Kropáčová a dodává, že blokováním řidiče může dojít k další kolizní situaci či dopravní nehodě.

Policie rozšířila pátrání po matce dvou dětí po celé republice. Hledá se už osmý den

Poděkování zasahujícím policistům zaslala o den později i šťastná rodina. „Děkujeme tímto policistům, kteří nás doprovázeli, jak řidiči, tak pánovi, který s námi byl celou dobu na telefonu, za doprovod do porodnice v Podolí. Policisté si nás vyzvedli na zastávce Jenerálka mezi Bořislavkou a Nebušicemi a tvořili nám bezpečnou cestu až do porodnice, kde nám pánové pomohli skoro až na porodní sál, takže VELIKÉ díky klukům. Cesta se tím zkrátila určitě minimálně o hodinu při včerejší dopravě,“ napsali novopečení rodiče.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Mohutný požár pohltil obchodní dům Lidl v Kladně, škoda je 170 milionů

V Kladně shořel obchodní dům Lidl. (8. září 2026)

Hasiči v noci likvidovali mohutný požár obchodního domu Lidl v Kladně. Vyhlásili druhý a později i třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo na 18 jednotek. Z přilehlé ubytovny evakuovali 53 lidí....

Cyklista se hádal s řidičkou, která pak zemřela. Nemůže za to, osvobodil ho soud

Cyklista Václav Socher pravomocně zproštěný viny (na archivním záběru)

Soud v pondělí pravomocně zprostil viny cyklistu, který měl v centru Prahy fyzický konflikt s řidičkou, jež následně zemřela. Podle odvolacího senátu nebyl skutek trestným činem. Obžaloba vinila...

Hasiči už vědí, co způsobilo mohutný požár Lidlu v Kladně. Škoda je 170 milionů

V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů...

Hasiči ukončili zásah u vyhořelého obchodního domu Lidl v Kladně. Likvidaci požáru vyhlásili v úterý večer a objekt následně předali zpět majiteli. Příčinou rozsáhlého požáru, který způsobil škodu za...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

Nájemní byt v Praze jako rychlá skládačka. Developeři reagují na vysokou poptávku

ilustrační snímek

Pražský trh s nájemním bydlením nabízí vedle prémiových bytů i dostupnější varianty. Podíl bytů s nájmem pod vysokou tržní hranicí roste. Rychlejší výstavbě může pomoci také takzvaný hybridní model....

13. září 2026  10:04

Ty čtyři porážky jsou neakceptovatelné, řekl Priske. Proti Jablonci už viděl intenzitu

Sparťanský trenér Brian Priske

Po nepovedeném období má za sebou týden, který atmosféru v klubu aspoň trochu uklidní. Brian Priske, trenér sparťanských fotbalistů, na středeční postup v domácím poháru na Žižkově navázal ligovým...

13. září 2026

Všichni byli smutní, na klubu jim záleží. Sparťan Macek o náladě i reprezentaci

Sparťanský křídelník John Mercado oslavuje svůj gól proti Jablonci se...

Správně načasovaným obranným zákrokem založil akci, kterou spoluhráči Karabec s Mercadem dotáhli ke gólu. „Pro nás důležité vítězství, protože jsme nebyli v lehké situaci,“ říkal Roman Macek,...

12. září 2026  21:51

Sparta - Jablonec 2:0, za výhrou jistým krokem, trefili se Alcócer a Mercado

Sestřih zápasu
Sparťanský křídelník Josimar Alcócer slaví svůj gól s Adamem Karabcem a Loicem...

Po dvou porážkách sparťanští fotbalisté zabrali. Po celkem přesvědčivém výkonu a klidném průběhu porazili v osmém ligovém kole Jablonec 2:0. O branky se postarala obávaná křídla z Kostariky a...

12. září 2026  17:07,  aktualizováno  20:27

Dálnici D11 zastavila hromadná nehoda. Komplikace byly v obou směrech

ilustrační snímek

Dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové v sobotu kolem poledne zablokovala nehoda pěti aut, vyžádala si jedno lehké zranění. Auta havarovala v místě dopravního omezení. Komplikace...

12. září 2026  13:30,  aktualizováno 

Bohemians - Slovácko 2:0, hosté doplatili na brzké vyloučení, rozhodl Almási

Sestřih zápasu
Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Šimona Černého.

Souboj dvou týmů, kterým se úvod sezony příliš nepovedl, ovládli fotbalisté Bohemians. V rámci osmého kola porazili Slovácko 2:0 a slaví první domácí vítězství. O góly se postarali Almási a v závěru...

12. září 2026  17:51

Liberec - Ml. Boleslav 3:0, domácí jdou po kanonádě do čela neúplné tabulky

Sestřih zápasu
Fotbalisté Liberce slaví gól Vojtěcha Stránského.

Minimálně do nedělního večera jsou liberečtí fotbalisté v čele první ligy. V osmém kole smetli na svém stadionu dosud neporaženou Mladou Boleslav 3:0, góly dali tři bývalí hráči středočeského celku...

12. září 2026  17:19

Táto, já chci hrát za Čechy... Tak jedem. Jak se Šmíd sbalil a podepsal se Spartou

Premium
Ladislav Šmíd, asistent trenéra, na přípravném kempu české hokejové...

Rozhodl se synovi splnit sen. Aby měl jednou šanci hrát za českou reprezentaci, musel opustit rodnou Kanadu a na dva roky se přestěhovat na jiný kontinent. „Táto, já chci hrát za Čechy. Tak to celé...

12. září 2026

Platíme jen večeři, brání se policie kritice luxusní plavby po Vltavě

ilustrační snímek

Policie se ohradila proti kritice ohledně chystané plavby po Vltavě pro účastníky mezinárodní policejní konference. Podle zástupců sboru akci pořádá a z podstatné části financuje mezinárodní...

12. září 2026  10:40

Mámy na plastiku nemají. Zákroky pojišťovna hradí jen ze zdravotních či psychických důvodů

ilustrační snímek

Více než tři čtvrtiny pražských žen se cítí být ovlivněny sociálními sítěmi a médii ohledně svého vzhledu. Ten řeší nejčastěji po porodu, kdy se jejich těla změní. Současně pociťují také tlak svého...

12. září 2026  10:11

Vesnice větší než město. Některé obce o povýšení nestojí, jiné jsou na něj hrdé

Premium
Město Miličín nemá ani tisíc obyvatel

Na jedné straně Miličín na Benešovsku, kde žije jen 885 obyvatel, na druhé pak Kamenice v Praze-východ s 5 187 občany. Čísla by naznačovala, že Miličín je vesnicí, zatímco Kamenice městem. Jenže opak...

11. září 2026

Bylo to mimo logiku? Pražský tunelbus konečně zastaví i u univerzitního areálu

Zastávka autobusu Kuchyňka

Autobusová linka 145 (tzv. tunelbus) bude od úterý 29. září stavět při své cestě také v zastávce Kuchyňka v ulici V Holešovičkách, kde je univerzitní areál. Dosud linka jezdící tunelem Blanka z Čimic...

11. září 2026  15:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet