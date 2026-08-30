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Na příznivce Slavie číhala maskovaná parta ozbrojená dlažbou, zasahovala policie

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  19:14
Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U...

Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U Metronomu zadržela dvacítku mužů, kteří se chystali na pochod zaútočit rozebranou dlažbou. (30. srpna 2026) | foto: X - Policie ČR

Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U...
Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U...
Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U...
Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U...
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Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U Metronomu na Letné zadržela dvacítku mužů, kteří se chystali na pochod zaútočit rozebranými dlažebními kostkami. Policisté zamaskované muže ztotožnili.

„V průběhu pochodu jsme zaznamenali pokus o útok, kterému jsme zabránili. Asi 20 mužů rozebralo dlažbu u Metronomu, mělo nasazené úderové rukavice a začínalo se maskovat. Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici. Jeden muž byl zajištěn pro přestupek,“ uvedla policie na síť X.

Střetům se policiii podařilo zabránit i díky kombinaci hlídek a dronů, které muže na Letné u kyvadla včas viděly.

Příznivci Slavie se na tradiční pochod před derby sešli v 17 hodin u kavárny Slavia na Národní třídě. Odsud se vydali na cestu na Letnou, kde se od 20 hodin koná fotbalové utkání mezi tradičními rivaly.

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Na příznivce Slavie číhala maskovaná parta ozbrojená dlažbou, zasahovala policie

Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U...

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