„V průběhu pochodu jsme zaznamenali pokus o útok, kterému jsme zabránili. Asi 20 mužů rozebralo dlažbu u Metronomu, mělo nasazené úderové rukavice a začínalo se maskovat. Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici. Jeden muž byl zajištěn pro přestupek,“ uvedla policie na síť X.
Střetům se policiii podařilo zabránit i díky kombinaci hlídek a dronů, které muže na Letné u kyvadla včas viděly.
Příznivci Slavie se na tradiční pochod před derby sešli v 17 hodin u kavárny Slavia na Národní třídě. Odsud se vydali na cestu na Letnou, kde se od 20 hodin koná fotbalové utkání mezi tradičními rivaly.