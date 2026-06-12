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Kriminalisté hledají muže, kterému po derby maskovaní muži mohli ukrást šálu

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  14:03
Kriminalisté hledají muže, který se podle nich mohl po květnovém fotbalovém derby pražských S stát obětí loupeže. Zveřejnili záznam, na němž by se mohl on sám nebo ho kdokoliv jiný poznat.

KRIMI

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Incident se stal po derby pražských S 9. května, v němž Slavia nad Spartou sice ještě v závěru vedla, ale vinou následných výtržností byl zápas později kontumován ve prospěch rivala z Letné.

Kriminalisté nejprve zjistili, že po zápase kolem 23. hodiny v ulici Nadějovská v pražské části Újezd útočníci maskováni kuklami či šátky se jinému muži pokusili odcizit fotbalovou šálu.

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„Pachatele ale vyrušil náhodný svědek, který zavolal na linku 158, čehož se pachatelé lekli a před příjezdem policie utekli,“ informoval policejní mluvčí Tomáš Lahoda.

Kriminalisté postupně na základě kamerových záznamů a dalšího šetření zadrželi několik lidí, kterým sdělili obvinění pro zvlášť závažný zločin loupeže, kdy v případě odsouzení hrozí obviněným až deset let odnětí svobody.

„Postupně ale policisté zjistili, že obvinění muži se jen o několik minut dřív mohli dopustit obdobného jednání na jiném muži, který však toto nenahlásil,“ dodal mluvčí.

Kriminalisté by proto muže oblečeným do fotbalového dresu a s fotbalovou šálou kolem krku rádi kontaktovali a vyslechli jako důležitého svědka.

„Zachytily ho kamery, jak vystupuje z autobusu linky číslo 209 na zastávce MHD Kvasinská, a dále pak, jak jde ulicí V Lipách,“ doplnili Lahoda. Muž se může ozvat na lince 158, stejně jako lidé, kteří by ho na záznamu poznali.

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