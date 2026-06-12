Kriminalisté hledají muže, kterému po derby maskovaní muži mohli ukrást šálu

Incident se stal po derby pražských S 9. května, v němž Slavia nad Spartou sice ještě v závěru vedla, ale vinou následných výtržností byl zápas později kontumován ve prospěch rivala z Letné.
Kriminalisté nejprve zjistili, že po zápase kolem 23. hodiny v ulici Nadějovská v pražské části Újezd útočníci maskováni kuklami či šátky se jinému muži pokusili odcizit fotbalovou šálu.
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„Pachatele ale vyrušil náhodný svědek, který zavolal na linku 158, čehož se pachatelé lekli a před příjezdem policie utekli,“ informoval policejní mluvčí Tomáš Lahoda.
Kriminalisté postupně na základě kamerových záznamů a dalšího šetření zadrželi několik lidí, kterým sdělili obvinění pro zvlášť závažný zločin loupeže, kdy v případě odsouzení hrozí obviněným až deset let odnětí svobody.
„Postupně ale policisté zjistili, že obvinění muži se jen o několik minut dřív mohli dopustit obdobného jednání na jiném muži, který však toto nenahlásil,“ dodal mluvčí.
Kriminalisté by proto muže oblečeným do fotbalového dresu a s fotbalovou šálou kolem krku rádi kontaktovali a vyslechli jako důležitého svědka.
„Zachytily ho kamery, jak vystupuje z autobusu linky číslo 209 na zastávce MHD Kvasinská, a dále pak, jak jde ulicí V Lipách,“ doplnili Lahoda. Muž se může ozvat na lince 158, stejně jako lidé, kteří by ho na záznamu poznali.