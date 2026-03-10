Policie představí bezpečnostní opatření před šampionátem v krasobruslení

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Mistrovství světa se v České republice uskuteční po 33 letech. Přichází jen krátce po olympijských hrách. V O2 aréně odstartuje v úterý 24. března oficiálními tréninky a vyvrcholí o pět dní později závěrečnými exhibičními vystoupeními.
Policie chce na tiskové konferenci v budově Policejního prezidia představit praktické informace pro fanoušky hlavně v úseku bezpečnosti a dopravního režimu šampionátu.
Přítomni budou prezident organizačního výboru MS Evžen Miličínský, první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch, šéf pražské policie Petr Matějček či starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
Šampionát začne jen několik dní poté, co se veřejnosti po více než roční rekonstrukci otevře stanice metra Českomoravská. Díky tomu se tak budou moci fanoušci opět pohodlně dopravit až k hale.
V už takřka vyprodané O2 aréně by neměl chybět hvězdný Američan Ilia Malinin, kterému se sice olympiáda v Miláně nepovedla, ale v Praze by chtěl usilovat o třetí zlato za sebou.
Už dříve ale odřekl vítěz italských her Michail Šajdorov z Kazachstánu. Chybět bude také americká krasobruslařka, olympijská šampionka Alysa Liuová, nebude tak obhajovat loňské zlato.
V Praze nebudou ani Japonci Riku Miuraová a Rjujči Kihara, šampioni mezi sportovními dvojicemi. Z milánských vítězů se v Praze představí jen francouzský taneční pár Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron.
Ceny vstupenek začínaly na 590 korunách (tréninky), nejdražší jsou balíčky v ceně 18 490 korun zahrnující všechny soutěžní programy a tréninky.