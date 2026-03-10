Policie představí bezpečnostní opatření před šampionátem v krasobruslení

Autor:
  9:00
Policie a organizační výbor v úterý dopoledne představí informace pro fanoušky a bezpečnostní opatření před mistrovstvím světa v krasobruslení, které v hlavním městě startuje za dva týdny. Šampionát se uskuteční od 24. do 29. března v O2 aréně ve Vysočanech. Tisková konference začíná v 10:00 hodin, redakce iDNES.cz z ní nabízí přímý přenos.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Mistrovství světa se v České republice uskuteční po 33 letech. Přichází jen krátce po olympijských hrách. V O2 aréně odstartuje v úterý 24. března oficiálními tréninky a vyvrcholí o pět dní později závěrečnými exhibičními vystoupeními.

Policie chce na tiskové konferenci v budově Policejního prezidia představit praktické informace pro fanoušky hlavně v úseku bezpečnosti a dopravního režimu šampionátu.

Parkování na MS v krasobruslení 2026 v Praze: mapa oblastí, kam bude vjezd zakázán

Přítomni budou prezident organizačního výboru MS Evžen Miličínský, první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch, šéf pražské policie Petr Matějček či starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Šampionát začne jen několik dní poté, co se veřejnosti po více než roční rekonstrukci otevře stanice metra Českomoravská. Díky tomu se tak budou moci fanoušci opět pohodlně dopravit až k hale.

Ilia Malinin předvedl ve volné jízdě i salto.
Americký krasobruslař Ilja Malinin během krátkého programu.
Michail Šajdorov slaví zisk bodů po volné jízdě. Ještě netuší, že ho vynesou až na olympijský trůn.
Trio nejlepších olympijského závodu krasobruslařů. Zleva Juma Kagijama, Michail Šajdorov a Šun Sato.
Jason Brown v krátkém programu na mistrovství světa v krasobruslení v Saitamě.
24 fotografií

V už takřka vyprodané O2 aréně by neměl chybět hvězdný Američan Ilia Malinin, kterému se sice olympiáda v Miláně nepovedla, ale v Praze by chtěl usilovat o třetí zlato za sebou.

Už dříve ale odřekl vítěz italských her Michail Šajdorov z Kazachstánu. Chybět bude také americká krasobruslařka, olympijská šampionka Alysa Liuová, nebude tak obhajovat loňské zlato.

Olympijská šampionka Liuová nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat zlato

V Praze nebudou ani Japonci Riku Miuraová a Rjujči Kihara, šampioni mezi sportovními dvojicemi. Z milánských vítězů se v Praze představí jen francouzský taneční pár Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron.

Ceny vstupenek začínaly na 590 korunách (tréninky), nejdražší jsou balíčky v ceně 18 490 korun zahrnující všechny soutěžní programy a tréninky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov....

V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže

Pláž ve městě Maskat v Ománu (3. března 2026)

Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...

Policie představí bezpečnostní opatření před šampionátem v krasobruslení

Americký krasobruslař Ilja Malinin během krátkého programu.

Policie a organizační výbor v úterý dopoledne představí informace pro fanoušky a bezpečnostní opatření před mistrovstvím světa v krasobruslení, které v hlavním městě startuje za dva týdny. Šampionát...

10. března 2026

Restaurace uzavřená kvůli žloutence je opět v provozu, onemocnělo devět lidí

Žloutenka typu A (ilustrační foto)

Restaurace v Praze na Dlabačově, v níž pražská hygienická stanice (HSHMP) minulý týden objevila ohnisko žloutenky, je už otevřená a podle hygieniků je provoz bezpečný. Pracuje v ní personál, který má...

10. března 2026  8:25

Sparta hlásí SOS, na startu play off nemá opory. Trenér ale věří: Do série zasáhnou

Momentka z úvodního zápasu předkola mezi Spartou a Kladnem.

Když se zveřejnila sestava, většina příznivců musela být překvapena. Na soupisce sparťanských hokejistů totiž chyběli Devin Shore a Michael Špaček, dva klíčoví hráči. Před úvodním duelem předkola...

9. března 2026  22:44

Konflikt bezdomovců vyústil ve fyzické napadení, jeden je v umělém spánku

Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...

Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Troji. Muži ve věku zhruba 45 let se vzájemně napadli, záchranáři je posléze převezli do pražských nemocnic. Jeden z nich leží v kritickém...

9. března 2026  22:17

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Osobák vjel u Velvar do protisměru, při srážce s kamionem zemřeli dva lidé

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé, jeden další člověk se zranil. Silnice číslo I/16 byla zcela uzavřená zhruba sedm hodin, nyní se...

9. března 2026  8:36,  aktualizováno  21:45

Kříž, hvězda a svastika. Protináboženskou čmáranici na kostele řeší policisté

Neznámý vandal zohyzdil průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích....

Pochybnou „rovnici“ ve tvaru kříž plus Davidova hvězda rovná se levotočivá svastika načmáral počátkem března neznámý vandal sprejem na průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích. Na...

9. března 2026  17:05

Spádovost pražských středních škol rozporuje Středočeský kraj i někteří ředitelé

Otevření zrekonstruované budovy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. (10. 3....

Praha uvažuje o zavedení spádovosti u některých typů středních škol v metropoli. Slibuje si od toho snížení tlaku na žádané typy škol. Návrh ale kritizuje vedení Středočeského kraje, negativa v něm...

9. března 2026

Vyloučení Mercada zrušeno správně, Chorý před gólem podle komise nefauloval

John Mercado (Sparta) po přezkoumání u videa nakonec dostává žlutou kartu....

Rozhodčí Stanislav Volek si ve dvou diskutovaných situacích nedělního fotbalového derby na Slavii při konečných verdiktech počínal správně. V případě původně chybně udělené červené karty sparťanu...

9. března 2026  15:17

Co kus, to unikát. Dřevěná pera ze slavného Santiniho schodiště budou stát tisíce

Pero ze dřeva ze Santiniho schodiště

Bude to příběh, který propojí historii a umění se šikovností současnosti. Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec dá brzy do prodeje limitní počet psacích per vyrobených ze dřeva právě...

9. března 2026  15:14

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Zásah IZS kvůli zápachu plynu v centru Prahy. Měření vyloučilo únik

Policisté vyjížděli k úniku plynu v Praze 1. (9. března 2026)

Kvůli hlášenému zápachu plynu v budově ve Vladislavově ulici v Praze 1 a jejím okolí zasahovaly v pondělí po poledni na místě záchranné složky. Provedená měření vyloučila únik, uvedli následně...

9. března 2026  13:16,  aktualizováno  14:37

Jak se žije v Sherwoodu. Město odstranilo lavičky, bezdomovci tu sedí dál

Premium
Před pražským Hlavním nádražím, ve Vrchlického sadech, známých také jako...

Na lavičce u východu z hlavního nádraží směrem do parku posedávají dvě ženy a podávají si víno. Jedna bere do ruky lahev a lokne si. „Hele, už jdou!“ Mluví o terénních pracovnicích z pražského týmu...

9. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.