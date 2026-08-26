Když na dohled v ulicích nestačí policie. Praha 4 najala bezpečnostní agenturu

Bezpečnostní pracovníci fungují od středy 12. srpna 2026 ve zkušebním provozu a budou dohlížet na situaci mimo jiné v Nuslích nebo Michli, uvedl Aleš Berný z městské části.
Podle starosty Ondřeje Kubína městská část s policií a městskými strážníky spolupracuje.
„Nicméně jejich kapacity a zdroje jsou omezené. Letošní léto je navíc specifické a celá Praha eviduje zvýšený počet osob bez domova a drogově závislých. Proto na to reagujeme a zajistili jsme bezpečnostní agenturu, která pomůže policii dohlížet na veřejný pořádek a bude takovou naší prodlouženou rukou,“ řekl Kubín.
Mezi problematické lokality patří například stanice metra C Kačerov, pozemky podél železnice v Ohradní ulici v Michli nebo okolí náměstí bratří Synků a Vladimírovy ulice, v níž hlavní město ve svém domě otevřelo nízkoprahové centrum pro lidi bez domova.
Dvojice pracovníků agentury v reflexních vestách s nápisem „Bezpečná Praha 4, asistent veřejného pořádku“ je vybavená pro krizové situace.
Podle Berného asistenti dohlížejí na situaci nejen na zmíněných místech, ale po trasách také procházejí nejbližší okolí. Působit mají nejen psychologicky, ale také upozorňovat na porušování vyhlášek a v případě potřeby přivolají strážníky či policii.
„Intenzivní dohled policie je v problematických lokalitách klíčový, ale není trvalý. Proto jsme nasadili bezpečnostní agenturu. Jejím úkolem je zajistit nepřetržitou přítomnost pro zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a zároveň sběr dat a monitoring nelegálních aktivit v lokalitě. Získané poznatky předáváme Policii České republiky,“ dodala zastupitelka a předsedkyně výboru pro bezpečnost Lucie Michková.