Pro čtyři podezřelé z výbuchu bankomatů a krádeže peněz šla policie se zásahovkou

  16:12aktualizováno  16:43
Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadržela čtveřici, kterou podezírá z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici. Policie to oznámila na síti X.
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4. dubna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Pachatelé o minulém velikonočním víkendu bankomaty zřejmě s použitím výbušniny poškodili, poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun.

„V souvislosti s krádeží peněz z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 4 kriminalisté z 1. oddělení včera (v pátek) za pomoci zásahové jednotky zadrželi čtyři podezřelé osoby. Nyní jsou s nimi prováděny standardní úkony trestního řízení,“ uvedla policie bez dalších podrobností.

Čin se stal v noci z velikonočního pátku na sobotu 4. dubna. Podezřelí z místa podle vyšetřovatelů odjeli na elektrokoloběžkách ve směru Jesenice, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. Policie požádala o spolupráci při pátrání po pachatelích i veřejnost.

Poničené byly dva bankomaty umístěné vedle sebe z venkovní strany obchodního centra Opatovská. Jeden byl České spořitelny, druhý Komerční banky. Policie dočasně uzavřela okolí a bankomaty prověřili pyrotechnici. Kriminalisté případ začali vyšetřovat jako krádež vloupáním a poškození cizí věci. Incident částečně omezil provoz obchodního centra.

Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.

Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

