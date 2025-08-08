O případu v pátek informoval policejní mluvčí Richard Hrdina. „Poškozený 23. července zaparkoval svůj luxusní vůz v ulici U Obecního domu v Praze 1 a v noci mu ho neznámý muž na kole vykradl,“ oznámil mluvčí.
Z několika kamerových záznamů vyplývá, že cyklista jezdí po ulici kolem zaparkovaných aut a podle policie zkouší, zda jsou vozidla otevřená či se na sedačkách nenachází jakákoliv cennost.
„Vykradený vůz bohužel uzamčen řádně nebyl, a tak se zloděj snadno dostal dovnitř. Otevřel přihrádku u spolujezdce a z ní odcizil hotovost ve výši 6 500 eur,“ dodal Hrdina. Muž hned po úspěšné loupeži nasedl znovu na kolo a zmizel v ulicích centra Prahy.
Policistům se ho nepodařilo dopadnout, a proto žádají širokou veřejnost o pomoc. „Pokud muže na kamerových záznamech poznáváte, nebo máte jakékoliv informace o jeho pohybu, volejte prosím linku 158,“ vyzývá Hrdina.
Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu krádež, za což mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.
