Muž otíral přepážku kapesníkem, zmatenou směnárnici okradl o 200 tisíc

Pachatele asijského vzezření zachytily kamery 8. března ve směnárně v ulici Na Příkopě v Praze 1. Policie ale o případu informovala až nyní.

Muž tehdy kolem půl čtvrté odpoledne vešel do směnárny a chtěl vyměnit americké dolary na české koruny.

„Při této směně vytvořil zmatek, během kterého nepozorovaně odebral část dolarových bankovek, aniž by to paní za přepážkou zpozorovala. Proto mu následně vydala české bankovky v takové výši, jako by obdržela celý dolarový obnos. Tím se připravila o částku převyšující 200 tisíc korun,“ sdělil mluvčí policie Tomáš Hulan.

Pracovnici směnárny pachatel zmátl tím, že po celou dobu transakce utíral kapesníkem zákaznický pult, ale i ochranné sklo.

Muž podezřelý z podvodu.

Po směně peněz muž okamžitě utekl neznámo kam.

Policii se ho zatím nepodařilo ztotožnit, proto zveřejnila záznamy z bezpečnostních kamer a žádá občany o pomoc při pátrání. Lidé, kteří podezřelého poznají, mohou telefonovat na linku 158. Hledanému muži hrozí pět let vězení za podvod.