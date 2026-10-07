Z pracoviště v Husově ulici v Poděbradech vězeň odešel v úterý kolem 17:00.
Na sobě měl v tu chvíli pracovní oblečení - černé montérky, šedé tričko a černé pracovní boty. „Nemůžeme ale vyloučit, že se převlékl,“ doplnili policisté.
Hledaný je asi 170 centimetrů vysoký, hubené postavy. Má hnědé vlasy, modré oči a výrazná tetování na obou stranách krku, obou rukách i nohách a na hrudníku.
„Pokud hledaného muže uvidíte nebo máte jakékoliv informace, které by mohly pomoci s jeho vypátráním, nebo víte, kde by se mohl nyní zdržovat, ozvěte se policistům na linku 158,“ požádali policisté veřejnost.