Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

Autor:
  20:15
Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.

„Při kondiční jízdě zajel policejní stříkač dvěma koly do škarpy a zasekl se. Na jeho vyproštění bude pracovat těžká technika,“ vysvětlil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince 2025)
Policejní stříkač se zasekl ve škarpě. (2. prosince 2025)
Hasiči zasahují u policejního stříkače, který se zasekl ve škarpě. (2. prosince 2025)
Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince 2025)
Na místo vyjížděli hasiči. „Hlášení o nehodě na pomezí Prahy a Dolních Břežan jsme dostali v úterý v 19:16,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.

Při nehodě podle ní nedošlo k závažným zraněním a nebylo potřeba nikoho vyprostit. „Pro vytažení těžkého vozu ale musel vyjet velký vyprošťovač z pražského oddělení,“ popsala Sýkorová Fliegerová.

