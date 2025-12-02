Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

„Při kondiční jízdě zajel policejní stříkač dvěma koly do škarpy a zasekl se. Na jeho vyproštění bude pracovat těžká technika,“ vysvětlil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
Na místo vyjížděli hasiči. „Hlášení o nehodě na pomezí Prahy a Dolních Břežan jsme dostali v úterý v 19:16,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.
Při nehodě podle ní nedošlo k závažným zraněním a nebylo potřeba nikoho vyprostit. „Pro vytažení těžkého vozu ale musel vyjet velký vyprošťovač z pražského oddělení,“ popsala Sýkorová Fliegerová.
Dolní Břežany
