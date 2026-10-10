Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Policejní auto spadlo do Vltavy, posádka a zachránce potřebovali ošetřit

Autor:
  8:57
V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. V autě cestovali muž a žena ve věku přibližně 30 let. Oběma pomohl svědek incidentu, který skočil do řeky. Všichni tři skončili v péči záchranářů, jsou podchlazení, ale mimo ohrožení života.

Oznámení o události přijali policisté v sobotu kolem osmé hodiny ranní. Auto před pádem do řeky prorazilo svodidla na mostě. Okolnosti, které nehodě předcházely, nyní policie prověřuje.

V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. (10. října 2026)
V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. (10. října 2026)
V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. (10. října 2026)
26 fotografií

Posádce vozidla pomáhal svědek, který po pádu auta skočil do vody. Záchranáři následně převzali do péče oba cestující i tohoto muže.

„Všichni jsou v pořádku, podchlazení, mimo ohrožení života v naší péči. Moc děkujeme zachránci za pomoc,“ uvedli záchranáři. Policisté také děkují zachránci za rychlou reakci a pomoc.

Policie bude nadále zjišťovat, co vedlo k tomu, že vozidlo prorazilo svodidla a skončilo v řece. „Nyní budeme nadále prověřovat okolnosti, které vedly k incidentu,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla

Europe Illegal - season end 2026

Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...

OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu v minulých dnech dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna,...

Policejní auto spadlo do Vltavy, posádka a zachránce potřebovali ošetřit

V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. V autě cestovali muž a žena ve věku přibližně 30 let. Oběma pomohl svědek incidentu, který skočil do řeky. Všichni tři skončili...

10. října 2026  8:57

Zůstane v druhé lize, protože je drahý. Majer o hráčském trhu i formě Boleslavi

Premium
Mladoboleslavský trenér Aleš Majer

Když mu bylo šest let, chtěl být fotbalovým komentátorem. U sportovních přenosů hltal glosy pánů Slepičky a Vichnara. Možná by tak dnes sám popisoval, jak hráči Mladé Boleslavi udivují českou ligu....

10. října 2026

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

Devět zápasů v nové sezoně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých Ocelářů, kteří v pátek v devátém kole porazili Hradec 5:2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i...

9. října 2026  16:50,  aktualizováno  21:23

Odvolali penaltu pro Slavii správně? Podle mě byl kontakt uvnitř vápna, tvrdí Provod

Slávista Provod se snaží vymanit se z držení zlínského Černína.

Sudí Marek Radina byl při odpískání pokutového kopu poměrně rezolutní, opakované záběry ale ukázaly, že celá situace byla dost těsná. Lukáš Provod upadl na hranici vápna po souboji s Cletusem...

9. října 2026  21:12

Pád člověka do kolejiště zastavil provoz části metra na lince A

ilustrační snímek

Z důvodu pádu člověka do kolejiště byl v pátek večer zastaven provoz na lince A, konkrétně mezi stanicemi Želivského a Dejvice. Dotyčná žena na místě zemřela.

9. října 2026  19:26,  aktualizováno  20:57

Zlín - Slavia 0:1, vítězný návrat po dlouhé pauze, jediný gól vstřelil Ayaosi

Sestřih zápasu
Emmanuel Ayaosi slaví gól Zlínu.

Slávističtí fotbalisté v páteční předehrávce 10. kola Chance Ligy zvítězili ve Zlíně 1:0, zůstávají v aktuálním ročníku neporažení a nadále vedou tabulku. Jedinou branku zápasu vstřelil po...

9. října 2026  17:03,  aktualizováno  20:25

Opilý a zdrogovaný motorkář ztratil spolujezdkyni, když ujížděl policii

Opilý a zdrogovaný řidič skútru při pronásledování policií ztratil spolujezdkyni

Pražští policisté nedávno zadrželi řidiče skútru, jemuž při pronásledování ze zadního sedadla spadla spolujezdkyně. Muž byl pod vlivem drog a měl dvě promile alkoholu. Hrozí mu několikaleté vězení.

9. října 2026  17:15

Nedovedu si představit koalici, která by byla vydíratelná, řekl Portlík

Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se...

Kandidát ODS na pražského primátora Tomáš Portlík si přeje takový výsledek, aby to byl on, kdo si bude moci vybírat partnery do koalice, a aby měla takovou většinu, jež by nebyla vydíratelná z...

9. října 2026  15:19

Rozřezat vrtnou soupravu jsme nechtěli. Hasiči o detailech vyproštění kamionu

Premium
Vyprošťování zaklesnutého kamionu převážející vrtnou soupravu z pod mostu ve...

Zaklíněný kamion pod železničním mostem a jeho vyproštění zaměstnalo desítky pražských hasičů a odborníků. Odstranění na první pohled nevinné a běžné nehody trvalo více než 24 hodin, pomáhala i těžká...

9. října 2026  14:59

Praha zrušila cenový strop pro klasické taxíky. Náměstek požaduje revizi rozhodnutí

ilustrační snímek

Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr. Vyplývá to z rozhodnutí uveřejněného na webu hlavního města a v pátek na to upozornil server...

9. října 2026  14:57

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Vyprošťování v Praze zaměstnalo tři hasičské tanky. Co tyto stroje dokážou?

t72

Na vyproštění kamionu s vrtnou soupravou v Praze potřebovali hasiči nakonec dva vyprošťovací tanky. Kromě dvou strojů Hasičského záchranného sboru Správy železnic musel na pomoc dorazit i třetí tank...

9. října 2026  14:30

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

9. října 2026  9:53,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.