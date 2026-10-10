Oznámení o události přijali policisté v sobotu kolem osmé hodiny ranní. Auto před pádem do řeky prorazilo svodidla na mostě. Okolnosti, které nehodě předcházely, nyní policie prověřuje.
Posádce vozidla pomáhal svědek, který po pádu auta skočil do vody. Záchranáři následně převzali do péče oba cestující i tohoto muže.
„Všichni jsou v pořádku, podchlazení, mimo ohrožení života v naší péči. Moc děkujeme zachránci za pomoc,“ uvedli záchranáři. Policisté také děkují zachránci za rychlou reakci a pomoc.
Policie bude nadále zjišťovat, co vedlo k tomu, že vozidlo prorazilo svodidla a skončilo v řece. „Nyní budeme nadále prověřovat okolnosti, které vedly k incidentu,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
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