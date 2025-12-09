Urážel, hajloval, vystrčil zadek, pak mě bodl, líčil cizinec. Agresor se omluvil

Autor: ,
  17:50
Čtyřicetiletý Petr Zemánek se v úterý u Městského soudu v Praze omluvil Bělorusovi, kterého se podle obžaloby pokusil na jaře na radotínském nádraží usmrtit poté, co si spletl jeho národnost s ukrajinskou. Cizince tam silně bodl nožem. Útočník odmítá, že šlo o pokus vraždy s národnostním motivem. Ze ten mu nyní hrozí 15 až 20 let vězení.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Pobodaný muž, kterému museli lékaři po Zemánkově útoku odebrat část poškozené levé plíce, vypovídal u soudu z jiné místnosti prostřednictvím videokonference. S obžalovaným mužem se totiž znovu setkal nechtěl.

Bělorus popsal, že se letos na jaře sešel v Radotíně se svým ukrajinským kamarádem. Zašli do restaurace, lehce popili a pak se chtěli cestou na nádraží zastavit v prodejně potravin. Na trase je však začal bez důvodu slovně obtěžovat opilý Čech, kterého neznali. Šlo o zmíněného Petra Zemánka.

Městský soud se začal zabývat případem Petra Zemánka (uprostřed), který čelí obžalobě z pokusu o vraždu kvůli domnělé národnosti. (3. prosince 2025)
Městský soud se začal zabývat případem Petra Zemánka (uprostřed), který čelí obžalobě z pokusu o vraždu kvůli domnělé národnosti. (3. prosince 2025)
Městský soud se začal zabývat případem Petra Zemánka (uprostřed), který čelí obžalobě z pokusu o vraždu kvůli domnělé národnosti. (3. prosince 2025)
Městský soud se začal zabývat případem Petra Zemánka (uprostřed), který čelí obžalobě z pokusu o vraždu kvůli domnělé národnosti. (3. prosince 2025)
5 fotografií

Podle státní zástupkyně Simony Krupové zaslechl, jak se muži mezi sebou baví rusky a domníval se, že jde o ukrajinštinu. Na jednoho z nich měl plivnout a vulgárně jim nadávat.

„Já ta urážlivá slova neznám, nepoužívám je. Ale chápal jsem je, nebylo to příjemné. Kamarád Alexej tady žije dlouho, česky rozumí dobře,“ uvedl Bělorus. Před soudem hovořil směsí nedokonalé češtiny s ruštinou, kterou překládal soudní tlumočník.

Z průběhu jeho výslechu vyplynulo, že Zemánek oba muže údajně počastoval výrazy jako „zku*vení Ukrajinci, pos*aní Ukrajinci či smradlaví Ukrajinci“, oznámil jim, že tady nemají co dělat, a vyzval je, ať se vrátí domů na Ukrajinu.

Muž přiznal pobodání Bělorusa. Měl ho za Ukrajince, tvrdí obžaloba

Když se Ukrajinec Alexej Čecha zeptal, jestli je nacista či nacionalista, začal prý Zemánek hajlovat a opakovaně vykřikl „Heil, Hitler!“. Pak si stáhl kalhoty a ukázal Bělorusovi holý zadek.

Pro něj to byla poslední kapka. V ruce držel kelímek s kávou, kterou na dálku vychrstl směrem k Zemánkovi, ale nápojem ho podle svých slov nepotřísnil.

„Hrozil, že nás zavraždí...“

Pak vstoupil do prodejny potravin za ukrajinským kamarádem. Do obchodu za nimi vešel i Zemánek a znovu na ně křičel. Cizinci vyšli ven, jenže naštvaný Čech je dál „pronásledoval“.

Ukrajinec se rozhodl, že bude incident natáčet na mobil, což se prý nelíbilo Zemánkově partnerce, která se údajně chtěla telefonu zmocnit.

„On (Zemánek) začal křičet, abych se nedotýkal jeho manželky, ale nikdo se jí ani nedotkl. Byl ještě víc agresivní. Říkal: Půjdu, vezmu nůž a zavraždím vás… Křičel něco o noži nebo pistoli, už nevím. My jsme se snažili odejít,“ popisoval Bělorus.

Podle obžaloby pak Zemánek odešel do svého bytu v ubytovně, která byla ve stejném domě jako prodejna potravin. Tam si měl vzít nůž. Oba cizince poté našel na nedalekém nádraží, kde konflikt vygradoval.

Napadení muži ještě před tím žádali o pomoc nádražní ostrahu, její pracovník se snažil útočícího Zemánka uklidnit. Nepomohlo to.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Tam jsem také začal natáčet na mobil. On udeřil Alexeje. Ukázal mi, že má nůž, ostatní jsem varoval. Chtěl mi vzít telefon, začali jsme se prát, pak jsem dostal ránu do boku. Bylo mi špatně, začal jsem krvácet,“ líčil Bělorus. Dodal, že si některé momenty nepamatuje.

Potyčku zachytilo video. Předseda senátu Tome Frankič sice záběry v úterý přehrál, veřejnost přítomná v jednací síni si však mohla prohlížet maximálně zadní stranu velké pojízdné televize postavené v polovině místnosti. Obrazovka totiž byla otočená směrem k senátu.

Agresor měl 2,5 promile

Zemánek u předchozího hlavního líčení vypověděl, že si celý incident příliš nepamatuje. Odkázal na svoji výpověď z přípravného řízení, kterou soud ale jako důkaz nemůže použít.

Muž měl během konfliktu na nádraží v krvi asi 2,5 promile alkoholu, což podle znalce představuje těžkou opilost. Expert vypočítal, že Zemánek musel před konfliktem vypít zhruba deset piv a půl litru vodky.

Podle obžalovaného šlo o oboustranně vyhrocenou situaci. Cizinci si ho natáčeli, během následné fyzické potyčky s Bělorusem skončil na zemi, a je prý možné, že zpanikařil a vytáhl zavírací nůž.

Pobodaný muž naopak vypověděl, že v Zemánkově pravé ruce viděl nůž s otevřenou čepelí již před potyčkou.

Podle soudní lékařky bodl útočník Bělorusa tak silně, že ostří zbraně o délce devět centimetrů zajelo do jeho těla deset centimetrů hluboko. Způsobené zranění plíce a bránice označila za těžké. Cizinec ho podle ní přežil jen díky urgentnímu chirurgickému zákroku.

Zemánek už dříve odmítl, že má vztah k fašistickému nebo nacistickému hnutí. V den napadení se vracel z fotbalového zápasu. Na jeden z dotazů uvedl, že dříve byl členem fotbalových ultras, nyní mezi nimi není. Ukrajinci mu nevadí, řekl, že má mezi nimi spousty známých, běžně pracoval s cizinci.

Napadenému muži zaslal omluvný dopis. Další omluvu přidal v úterý přímo v soudní síni.

„Chtěl bych se vám za ten incident omluvit, že jsem vás zranil. Samozřejmě mám tendenci vám co nejrychleji zaplatit nějaké peníze. V dopise jsem vyjádřil, že nejsem takový člověk, a strašně si cením toho, jak jste uvedl, že ke mně necítíte žádnou zlobu, a věřím v nějaké odpuštění,“ prohlásil Zemánek. Poškozený muž za omluvu poděkoval.

Obhájce u předchozího hlavního líčení doplnil, že jeho klient nesouhlasí s tím, že čin spáchal s rozmyslem a že měl národnostní podtext. Šlo podle něj o běžný opilecký konflikt a to, že při potyčce vykřikoval nějaká hesla, podle právníka nelze zaměňovat s tím, že byla národnost důvodem k bodnutí. „To, že na sebe něco pokřikují, ještě neznamená, že je to důvod toho samotného ataku nožem,“ uvedl obhájce.

Obžaloba podle něj také naznačuje, že si muž došel do bytu pro nůž, ze žádných důkazů to však podle obhájce nevyplynulo. Kromě pokusu o vraždu je Zemánek obžalovaný i z výtržnictví a z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

Pobodaný Bělorus po něm požaduje jako náhradu újmy asi 340 tisíc korun. Hlavní líčení má pokračovat v únoru výslechem svědků.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince...

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

ONLINE: Nymburku dál uniká výhra z Baku, Sabah zůstává i ve druhé půli v trháku

Sledujeme online
Basketbalisté Baku vystavují dvojnásobný blok nymburskému Riceovi.

Nymburští basketbalisté nastoupili v utkání 5. kola základní části Ligy mistrů na hřišti týmu Sabah Baku a v případě výhry si zajistí dvojutkání o postup do osmifinále. Svěřenci trenéra Orena Amiela...

9. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  18:05

Urážel, hajloval, vystrčil zadek, pak mě bodl, líčil cizinec. Agresor se omluvil

Obžalovaný Petr Zemánek u Městského soudu v Praze (9. prosince 2025)

Čtyřicetiletý Petr Zemánek se v úterý u Městského soudu v Praze omluvil Bělorusovi, kterého se podle obžaloby pokusil na jaře na radotínském nádraží usmrtit poté, co si spletl jeho národnost s...

9. prosince 2025  17:50

Začala revitalizace hřbitova bláznů. Vznikne tu i expozice s příběhy pohřbených

Kaple na Bohnickém ústavním hřbitově před revitalizací (9. prosince 2025).

Radnice Prahy 8 v úterý zahájila rekonstrukci kaple na Bohnickém ústavním hřbitově, která je první etapou plánované revitalizace celého areálu. V kapli vznikne expozice o historii hřbitova a prostor...

9. prosince 2025  17:38

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu jsou Pražané blízko postupu do vyřazovací části. Pět gólů...

9. prosince 2025  16:41

Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku

Pražští policisté vyšetřují loupež v Košířích. (9. prosince 2025)

Dva ozbrojení muži vnikli v úterý ráno do bytu v pražských Košířích. Od obyvatel si vynutili vydání osobních věcí a elektroniky. Jednoho z mužů zadrželi kriminalisté dvě hodiny po činu na Chodově....

9. prosince 2025  14:32,  aktualizováno  15:56

Kauza kokainu v krabicích od banánů pokračuje. Soud zrušil osvobozující verdikt

Trojice mužů, kteří podle policie zorganizovali dodávku několika stovek...

Odvolací soud zrušil osvobozující verdikt nad trojicí mužů, které obžaloba vinila ze zorganizování dodávek několika stovek kilogramů kokainu v krabicích s banány. Případ bývalého vedoucího pracovníka...

9. prosince 2025  15:30

Z Prahy do Kralup už jen pod ETCS. S novým jízdním řádem přijdou i další novinky

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Správa železnic (SŽ) zavede výhradní provoz pod evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS na téměř 30 kilometrech koridoru z Prahy do Kralup nad Vltavou. Od neděle 14. prosince, kdy začne platit nový...

9. prosince 2025  14:29

Nemluví, dorozumívá se pouze posunky. Policisté pátrají, kdo je záhadný muž

Kriminalisté pátrají po totožnosti muže, který nekomunikuje a je již více než...

Pražští policisté v Kobylisích objevili u kontejnerů neznámého muže, který byl silně znečištěný a s hlídkou nekomunikoval. Zdravotníci u něj pak vyloučili zranění a byl převezen do psychiatrické...

9. prosince 2025  13:11

Vlaky u Mnichovic už jezdí, most s uvolněnými kameny není vážněji poškozený

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Vlaky u Mnichovic u Prahy jezdí na trati Praha - Benešov po obou kolejích, sníženou rychlostí na jedné z nich. Odborníci nezjistili vážné poškození tamějšího mostu. V pondělí vypadlo z mostu asi pět...

8. prosince 2025  20:19,  aktualizováno  9. 12. 11:18

Tři měsíce prázdnin. Škola prodloužila kvůli opravám volno, část rodičů se bouří

Základní škola Zárubova v Praze 12

Žáci Základní školy Zárubova budou mít téměř tříměsíční prázdniny. Odsouhlasili to radní městské části Praha 12. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny, která je podle usnesení už v...

9. prosince 2025  9:31

Hřib a Pospíšil končí ve vedení Prahy. Fórum Pirátů odhlasovalo nové obsazení

Zleva Jaromír Beránek (Piráti) a Tomáš Slabihoudek (TOP 09)

Pražské fórum Pirátů schválilo v online hlasování personální změny v pražské radě. S odchodem Zdeňka Hřiba (Piráti) a Jiřího Pospíšila (TOP 09) z rady a jejich nahrazením stranickými kolegy...

9. prosince 2025  8:03

Škoda Auto vyplatí před Vánocemi bonus a prémie, štědré budou i další firmy

Den otevřených dveří v mladoboleslavské automobilce přilákal 80 tisíc...

Část středočeských zaměstnanců se může před Vánocemi těšit na bohatší výplatu než ve zbytku roku. Řada velkých zaměstnavatelů totiž vyplatí takzvaný 13. plat, prémie, případně jinou formu bonusu....

9. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.