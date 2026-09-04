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Mladík dostal výjimečný trest. Přítelkyně týral, jednu zapálil, zdrogoval nezletilou

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  13:59
Soud uložil výjimečný trest 21 let vězení a následnou zabezpečovací detenci Jiřímu Junkovi, který se přiznal k tomu, že po několikaměsíčním týrání polil benzinem a zapálil v pražském bytě svou přítelkyni. Uznal ho vinným i z týrání zvířat, ze znásilnění, nebezpečného vyhrožování nebo ze zdrogování nezletilé dívky. Podle znalkyň i soudu je náprava čtyřiadvacetiletého mladíka se sadistickými sklony téměř nemožná.

Soudy

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„Soud u obžalovaného neshledal žádné polehčující okolnosti kromě částečného doznání,“ uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Pavla Hájková. Mezi přitěžujícími okolnostmi zmínila to, že Junek spáchal více trestných činů, že byl už dříve odsouzený za utýrání kočky a že zneužíval závislost a podřízenost poškozených dívek.

Za pokus o trýznivou vraždu pachateli obvykle hrozí 15 až 20 let odnětí svobody. Výjimečný trest v rozmezí 20 až 30 let lze uložit, pokud je závažnost zločinu velmi vysoká nebo možnost nápravy pachatele obzvlášť ztížená. Hájková podotkla, že u Junka jsou splněné obě tyto podmínky. Popálené dívce, která přežila s trvalými následky, má mladík podle nepravomocného verdiktu uhradit za způsobenou nemajetkovou újmu 2,5 milionu korun, druhé týrané bývalé přítelkyni pak dalších 600 000 korun.

Zapálil partnerku, zfetoval nezletilou, mučil potkany. Hrozí mu až 20 let vězení

Nezaměstnaný vyučený prodavač, který pobírá invalidní důchod, vysvětloval své počínání drogami a alkoholem. Na devatenáctiletou přítelkyni se podle svých slov loni v dubnu rozzlobil, protože ji podezíral z nevěry. Polil ji benzinem a zapálil improvizovaným plamenometem ze zapalovače a spreje.

Dívka se duchapřítomně uhasila sama válením po zemi, Junek jí nepomohl. Utrpěla popáleniny druhého až třetího stupně na 16 procentech těla - konkrétně na obličeji, krku, prsou, zádech a rukou. Partner přivolal lékařskou pomoc až další den, a to protože měl sám lehce popálenou roku. Mladá žena bude mít doživotně nejen jizvy, ale také omezenou hybnost horních končetin i krku.

Před zapálením ji Junek podle rozsudku několik měsíců slovně ponižoval a denně bil kvůli malichernostem. Používal k tomu pěsti i teleskopický obušek, dívce také oholil dlouhé vlasy, nutil ji zabít domácího mazlíčka a vynucoval si přístup do jejího telefonu i počítače. Dva měsíce před zapálením partnerky navíc Junek omámil její šestnáctiletou sestru, když jí do džusu bez jejího vědomí přilil tekutou extázi.

Rozsudek dále uvádí, že Junek v minulosti týral jinou mladou přítelkyni. Ponižoval ji a vynucoval si na ní pohlavní styk, případně ho prováděl v době, kdy spala. V domě jejích rodičů navíc mučil potkany. Když ho dívčin otec po roce a půl soužití vyhodil, Junek dívku několik dalších měsíců nutil, aby se s ním stýkala a dávala mu peníze. Hrozil jí, že jinak zveřejní její intimní fotografie, a naznačoval, že je schopen ublížit jak jí, tak i jejím blízkým.

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