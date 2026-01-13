Žena v bytě pobodala vrstevníka, mladý muž je s poraněným krkem v nemocnici

K incidentu došlo v pondělí 12. ledna kolem osmé hodiny ráno. Na místo okamžitě vyrazily hlídky policie i záchranáři. Podezřelou ženu policisté zadrželi přímo na místě činu a následně ji převezli k výslechu. Vzhledem k závažnosti skutku si vyšetřování převzali středočeští krajští kriminalisté.
„Přítomní policisté podezřelou na místě zadrželi a převezli na policejní služebnu k dalším úkonům. Žena již byla obviněna ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Kriminalisté zároveň podali podnět k jejímu vzetí do vazby,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa. V případě prokázání viny hrozí ženě 12 až 20 let vězení.
|
Za vraždu ženy s useknutou hlavou padlo obvinění, policie stíhá jejího partnera
„Co přesně za brutálním útokem stálo a jaký byl motiv mladé ženy, zůstává v tuto chvíli předmětem vyšetřování,“ doplnil Truxa.
„Zraněný muž utrpěl bodné poranění v oblasti krku a byl transportován do nemocnice v Příbrami,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková. Policie, ani záchranná služba zatím bližší informace o jeho aktuálním zdravotním stavu neposkytla.