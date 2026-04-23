Tvrdí ale, že netušil, že druhý útočník začne střílet. Podle rozsudku byly motivem činu rodinné spory.
„Pan obžalovaný akceptoval gangsterský způsob útoku, který spočíval v užití masek, přípravě náhradního oblečení i v tom, že pachatelé do garáže vnikli pod zavírajícími se vraty,“ uvedl předseda senátu pražského městského soudu Tomáš Hübner.
Akce podle něj přímo směřovala k usmrcení napadeného muže. Jejímu dokončení zabránilo nejprve to, že střelci selhala zbraň, a poté příchod svědka, který střelbu zaslechl.
Dvojice maskovaných pachatelů zaútočila na vyhlédnutou oběť - sedmadvacetiletého boxera - loni v noci 2. září v podzemních garážích v ulici Na Libušáku.
Podle obžaloby se pod kuklami skrývali Fitan a bratranec napadeného muže Dominik Telvák, po němž policie dodnes pátrá jako po ozbrojeném a nebezpečném. Telváka u soudu označil za druhého pachatele i Fitan.
Útočníci přistoupili ke stojícímu vozu, v němž jeho majitel telefonoval, přičemž Fitan měl pepřový sprej a druhý pachatel pistoli. Přiměli řidiče otevřít dveře auta, Fitan ho postříkal sprejem a střelec dvakrát zasáhl do zad.
Postřelený muž vypadl z vozu, kde ho střelec ještě dvakrát zasáhl, než se mu zbraň zasekla. Poté ho oba útočníci kopali do hlavy. Z dalšího počínání je vyrušil svědek, který zaslechl střelbu. Dvojice pak z místa ujela. Její počínání v garážích zachytily kamery.
Fitan vypověděl, že Telvák se chtěl postřelenému boxerovi pomstít se zdůvodněním, že muž předtím napadl jeho staršího bratra. Fitan, který se také věnuje boxu, trvá na tom, že měl muže pouze zmlátit. Popírá, že by předem věděl o střelbě, a domáhal se proto toho, aby byl potrestaný pouze za ublížení na zdraví. Soud mu ale neuvěřil.
Za pokus o vraždu s rozmyslem hrozilo mladíkovi 12 až 20 let vězení. Podle soudce je trest na spodní hranici sazby dostatečný, Fitana také poslal do mírnějšího typu věznice.
Zohlednil jeho nízký věk i to, že spolupracoval s policií. Součástí rozsudku je i povinnost uhradit postřelenému muži 1,2 milionu korun za bolestné a za způsobené duševní útrapy a dalšího půl milionu korun pojišťovně za léčbu mužových zranění. Utrpěl mimo jiné průstřel hrudníku, tříštivou zlomeninu stehenní kosti a střelné poranění třísla.