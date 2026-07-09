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Bodnul jsem se sám, vypověděl muž. Soud mu neuvěřil, manželce uložil deset let

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  15:17
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Trest deseti let ve vězení uložil soud ve čtvrtek ženě, která se pokusila zavraždit svého manžela ve Zruči nad Sázavou. Verzi příběhu, že si manžel bodné zranění břicha kuchyňským nožem způsobil sám, soud neuvěřil. Toto tvrzení opakovala obžalovaná i sám napadený.

Soudní senát vyšel mimo jiné z lékařského posudku a z nahrávky telefonátu na tísňovou linku. Verdikt, jehož součástí je i sedmileté vyhoštění z Česka, není pravomocný. Cizinka se obratem odvolala.

„Soud nemá žádné pochybnosti o tom, že zranění poškozenému způsobila obžalovaná. Vede k tomu řetězec nepřímých důkazů,“ uvedl předseda senátu středočeského krajského soudu Jiří Wažik.

Upozornil na to, že žena přišla s novou verzí příběhu déle než měsíc po činu. Předtím nikde netvrdila, že se muž bodl sám, a to ani záchranářům, ani policistům, ani soudu, který ji po zahájení stíhání bral do vazby.

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Za pokus o vraždu hrozilo ženě 10 až 18 let vězení. Soud zvolil ve shodě s návrhem státního zástupce trest na spodní hranici, protože přihlédl k dosavadní bezúhonnosti ženy i k tomu, že si počínala jen v nepřímém úmyslu. Pro uložení trestu pod sazbou nebyly podle soudce splněné zákonné podmínky.

Incident se stal vpodvečer 7. prosince 2025 v pronajatém bytě. Přivolaní záchranáři na místě zjistili, že ukrajinský nájemník je vážně zraněný. Kromě něj byla v bytě jen jeho o deset let mladší manželka a dospívající syn.

„Udělal jsem to já, ne ona“ tvrdil manžel

Oba dospělí byli opilí - žena měla v dechu zhruba 2,5 promile alkoholu, muž 1,8 promile. Muži zachránila život urgentní operace, po silné ráně nožem totiž krvácel z jater do břišní dutiny.

Ačkoliv z původních vyjádření muže i jeho syna vyplývalo, že ránu nožem vedla manželka, muž následně změnil výpověď. „K chování mé manželky nemám žádné výhrady. Udělal jsem to já, ne ona,“ řekl ve čtvrtek u soudu.

Tvrdil, že přišel domů z nedělního melouchu v „emočně napjaté“ náladě a nespokojený se svým životem. Ženě podle svých slov vytrhl nůž, kterým krájela zeleninu, a sám se bodnul. Tuto verzi vyloučil soudní znalec. Odmítl i to, že by se muž zranil nešťastnou náhodou - taková rána by totiž byla mnohem méně intenzivní.

Přijeďte mě zastřelit, volala žena strážníkům. Hodně pila a chtěla si vzít prášky

Podle důkazů provedených v hlavním líčení pobývala žena v ČR nelegálně. Muž měl opustit české území do loňského 19. prosince, což učinil. Synovi vyprší dočasná ochrana v Česku v březnu příštího roku. U soudu využil svého práva nevypovídat.

V telefonátu na záchrannou linku krátce po činu uvedl, že „maminka bodla tatínka do břicha“. V záznamu je slyšet i to, jak muž ženě nadává za způsobené zranění. Komunikaci se záchranáři výrazně ztěžovala neznalost češtiny ani přesné adresy bytu. Synova aktivita nicméně muži podle soudu zachránila život, zatímco žena se snažila utéct.

Součástí verdiktu je i povinnost obžalované uhradit 260 tisíc korun nemocnici, která pečovala o jejího manžela. Muž se s žádostí o náhradu škody nepřipojil.

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