Chlapec za pokus o vraždu v Chabrech stíhán nebude, policie případ odložila

„S ohledem na ustanovení trestního řádu nebylo možné trestní stíhání zahájit, neboť ve věci šlo o osobu, která není pro nedostatek věku trestně odpovědná,“ řekl portálu iDNES.cz mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Děti mladší 15 let nejsou trestně odpovědné a nemohou jít do vězení. Proto policisté během vyšetřování posuzovali, zda ve věci zahájí takzvané řízení ve věcech dětí mladších 15 let. Jak se rozhodli, ale zatím nesdělili. Vyjádření policie portál iDNES.cz shání.



Pokud by policie zahájila řízení ve věcech dětí mladších 15 let, rozhodoval by o trestu pro chlapce zvláštní soud pro mládež, který by mohl na základě návrhu státního zastupitelství pachateli uložit výchovné opatření, jako například dohled probačního úředníka, ochranné léčení, zařazení do terapeutického či psychologického programu nebo ochrannou výchovu.

Státní zastupitelství však neuvedlo, zda se bude případem zabývat soud pro mládež, a nesdělilo ani, zda případně navrhne některé z uvedených opatření, protože mluvčí Aleš Cimbala vzhledem k věku podezřelého chlapce neposkytl více informací.



Dospělému pachateli by za pokus o vraždu hrozilo 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest



K útoku nožem byli policisté přivoláni letos v květnu do Ploskovické ulice v Dolních Chabrech. Záchranáři na místě ošetřili dva lidi. Jak se později ukázalo, zraněná byla matka se synem.

Podle nepotvrzených informací na ně v noci zaútočil kamarád pobodaného hocha, čtrnáctiletý Adam B., který zde přespával.



Podle informací serveru CNN Prima NEWS čtrnáctiletý chlapec nejdříve pobodal svého kamaráda a poté chtěl zaútočit i na jeho sestru. Před útočníkem ji zachránila matka, která se před ni postavila. S oběma zraněnými dětmi následně utekla do auta, ve kterém se zamkla a zavolala policii.

Následující den dopoledne policisté při pátrání po pachateli našli bosého chlapce s nožem v dřevěné kůlně na zahradě nedaleko místa činu. I ten byl podle informací z místa pořezaný. Spojení tohoto hocha s útokem v rodinném domě ale policie dosud oficiálně nepotvrdila.