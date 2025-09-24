Zbraň jsem našel náhodou, tvrdil muž. Za postřelení soka před barem dostal devět let

Autor: ,
  14:00
Roberta Kulenu, který po hromadné rvačce před barem v centru Prahy postřelil jednoho z hostů, poslal soud do vězení na devět let. Muže uznal vinným z pokusu o vraždu, dále z výtržnictví, nedovoleného ozbrojování a poškození cizí věci. Verdikt není pravomocný. Kulena popřel, že chtěl střelbou někomu ublížit. Řekl, že našel pistoli náhodou na zemi a myslel si, že je plynová.
Při bitce před barem v Praze se střílelo.

Při bitce před barem v Praze se střílelo. | foto: Policie ČR

Pátrání po střelci z centra Prahy
Při bitce před barem v Praze se střílelo.
Při bitce před barem v Praze se střílelo.
Při bitce před barem v Praze se střílelo
5 fotografií

Kulenovi hrozilo za pokus o plánovanou vraždu 12 až 20 let odnětí svobody, podle soudu by však byl takový trest nepřiměřeně přísný. „Soud dospěl k přesvědčení, že nápravy poškozeného lze dosáhnout trestem vyměřeným pod spodní hranicí sazby,“ řekl předseda senátu pražského městského soudu Radek Mařík.

Přihlédl k tomu, že Kulena se sice i v minulosti dopouštěl násilné trestné činnosti, zatím ale nikdy nebyl ve vězení. Zohlednil také, že vražda skončila ve stadiu pokusu a že se muž ke skutku podle soudu v podstatě doznal.

Incident se stal v noci na 25. srpna 2023 v Masné ulici na Starém Městě. Podle obžaloby mu předcházela hádka a fyzický konflikt Kuleny s později postřeleným kickboxerem, přičemž jako první zaútočil právě Kulena. Následovala hromadná bitka hostů, do které se zapojili i vyhazovači z klubu M1.

VIDEO: Při bitce před barem v Praze se střílelo, zásah dostal jeden z výtržníků

Když konflikt vyřešili, Kulena si blíže nezjištěným způsobem opatřil pistoli a na kickboxera šestkrát vystřelil ze vzdálenosti zhruba 11 metrů. Prostřelil mu stehno, poté z místa utekl. Při pátrání po střelci policie přijala rozsáhlá bezpečnostní opatření, nakonec se jí přihlásil sám.

„Je mi to vážně líto, nepočítal jsem s tím. Určitě jsem nechtěl nikoho zranit. Nevěděl jsem, že zbraň je pravá,“ uvedl šestatřicetiletý Kulena při středeční stručné závěrečné řeči. Připustil své výtržnictví a také to, že střelbou poškodil výlohu klubu. Se zbytkem obžaloby nesouhlasil.

Obtěžoval mě, hájil se souzený

Celý konflikt podle něj vyvolal později postřelený mladík, který ho začal před barem obtěžovat kvůli zapůjčení zapalovače a jenž mu údajně dal pohlavek.

Obžalovaný rovněž trval na tom, že zbraň nahmatal na zemi tam, kam se při rvačce, jak řekl, dokutálel kotrmelci. Nedokázal ale vysvětlit, proč nevystřelil do vzduchu nebo proč nevystřelil jen jednou. Uvedl, že se bál nejen o sebe, ale i o přítomné sourozence. Řekl také, že ve zbraních se nevyzná a že střílel poprvé v životě.

Důchodce, který střelil muže do obličeje, vyvázne bez trestu. Trpí duševní nemocí

„Máme za to, že pokud by chtěl obžalovaný poškozeného zbraní jenom zastrašit, zajisté by nemusel na poškozeného mířit,“ řekl soudce. Podle něj Kulena zbraň zřejmě získal od jemu blízké osoby, která byla v klubu s ním.

Státní zástupkyně Barbora Kvášová, která pro muže žádala 13 až 14 let za mřížemi, zdůrazňovala, že Kulena má sklony k agresivním reakcím a že jeho trestná činnost má výrazně rostoucí tendenci. „Jeho jednání je velmi nebezpečné a alarmující, když v centru Prahy bere do ruky střelnou zbraň a střílí proti neozbrojenému poškozenému,“ podotkla.

Na rozdíl od soudce neshledala u obžalovaného žádné polehčující okolnosti. Stejně jako Kulena si ponechala lhůtu na rozmyšlenou, zda podá odvolání.

Součástí rozsudku je i Kulenova povinnost uhradit způsobenou škodu ve výši zhruba 54 tisíc korun.

25. srpna 2023
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nebe nad Prahou rozčísl roj burácejících stíhaček. Unikátní show zhlédly tisíce lidí

Tisícům lidí se na pražských mostech naskytl výjimečný pohled na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a devíti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován...

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

OBRAZEM: Nádhera ze vzduchu. Piloti Red Arrows ukázali fotky z letu nad Prahou

Nad Prahou ve čtvrtek proletěly letouny legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows, které předvedly show s barvenými kouřovými efekty. Unikátní podívanou z centra metropole sledovaly tisíce...

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

Piráti tlačili na dozorčí radu Pražských služeb. Členové odmítli účast na jednání

Předvolební tlak Pirátů na získání vlivu v městské firmě Pražské služby se stupňuje. Piráti v dopise koaličním partnerům a členům dozorčí rady společnosti požadovali, aby jejich nominanti hlasovali...

24. září 2025  12:48

Chceme být rozhodující silou v příští vládě, říká středočeský lídr STAN Rakušan

Starosta, náměstek hejtmanky, poslanec, ministr vnitra. Pokud by strmá politická kariéra předsedy hnutí STAN Víta Rakušana pokračovala i nadále, mohl by po sněmovních volbách vést z pozice premiéra...

24. září 2025  12:04

Mimořádná brutalita. Pracovníci ostrahy obchoďáku mlátili a řezali bezdomovce

Policie obvinila tři pracovníky ostrahy obchodního domu v centru Prahy, kteří podle ní nejméně v osmi případech bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce. Podle kriminalistů je kopali, bili pěstmi i...

24. září 2025  10:29,  aktualizováno  10:59

Policejní manévry na pražské I. P. Pavlova. V podezřelém batohu bylo oblečení

Kvůli podezřelému odloženému zavazadlu před provozovnou kavárny zasahovali ve středu ráno na pražské zastávce I. P. Pavlova policisté a pyrotechnik. Z bezpečnostních důvodů tramvaje jedním z...

24. září 2025  8:32,  aktualizováno  9:27

Další dějství sporu o název Mucha Muzeum, exekutoři zasahovali v paláci Savarin

Exekutor a jeho asistenti zasahovali v paláci Savarin v centru hlavního města. Podle informací iDNES.cz přišli v souvislosti s předběžným opatřením městského soudu, který firmě provozující expozici...

23. září 2025  13:55,  aktualizováno  24.9 7:13

Veselý má v Bohemians novou smlouvu, měl by je trénovat až do léta 2028

Jaroslav Veselý prodloužil s fotbalovými Bohemians 1905 smlouvu o další dva roky do 30. června 2028. Původní kontrakt v pražskému klubu měl osmačtyřicetiletému kouči vypršet po této sezoně. Klokani o...

23. září 2025  22:45

Zpackal výzvu a omlouval se. Je to moje vina, mrzelo Grosse po prohře v Olomouci

Tenhle moment si trenérský štáb hokejové Sparty za rámeček určitě nedá. V úterním zápase sedmého extraligového kola na ledě Olomouce si po vyrovnávacím gólu domácího Kuska na 2:2 vzali Pražané...

23. září 2025  21:56

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Dvě dívky se nevrátily domů. Jednu už policisté našli, po druhé stále pátrají

Policie v pondělí vyhlásila pátrání po dvou dívkách, které opustily svá bydliště v Praze. Jednu z nich už našla, je v pořádku. Policisté nadále hledají čtrnáctiletou dívku, která odešla z dětského...

23. září 2025  15:50,  aktualizováno  19:59

Slavia uspěla v MOL Cupu v Brozanech, postup pojistila až v nastavení

Slávističtí fotbalisté vstoupili do domácího poháru MOL Cup výhrou 2:0 na stadionu třetiligových Brozan. Pražané dlouho vedli po brance Ondřeje Zmrzlého pouze 1:0, pojistku přidal až v nastavení...

23. září 2025  15:55,  aktualizováno  18:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

23. září 2025  17:52

Zemřel bývalý fotbalista Jan Lála, stříbrný medailista z šampionátu v Chile

Byl jedním z posledních žijících stříbrných medailistů fotbalového mistrovství světa 1962 v Chile. Někdejší skvělý pravý obránce Jan Lála ve věku sedmaosmdesáti let v sobotu zemřel. Je spojován...

23. září 2025  17:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.