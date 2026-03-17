Mladík měl s mužem sex, pak ho pobodal a okradl. Oběť ukazoval přátelům přes mobil

Autor: ,
  12:00
Za pokus o vraždu potvrdil pražský vrchní soud devatenáctiletému Justinu Kunovi z Kolína čtrnáctiletý trest vězení. Mladík loni pobodal muže, se kterým měl předtím sex za peníze. Rozhodnutí je pravomocné, odvolací senát zamítl odvolání obžalovaného i státního zástupce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kunovi původně hrozil až výjimečný trest, protože chtěl podle žalobce zabít klienta pro peníze. „Takový úmysl na straně obžalovaného prokázán bez pochybností nebyl,“ prohlásila v odůvodnění členka senátu Jana Miklová.

Přestože Kuna sebral muži 7800 korun, nemusel to podle ní udělat až po činu. Peníze také nemusely být hlavním motivem pro vraždu. Soud uvěřil mladíkovi, který prohlásil, že klienta pobodal, protože ho o 13 let starší muž ponížil.

Událost se odehrála v Brandýse nad Labem. Kuna se loni v březnu přes sociální síť dohodl s klientem na schůzce a dvojice spolu odešla k muži domů. Za sex dostal mladík 5000 korun, vzápětí ale částku prosázel v hazardních hrách na mobilu. Neměl ani prostředky, aby se dostal domů. Muž mu ale další peníze odmítl dát.

Když muž usnul, zasadil mu Kuna osm bodných ran kuchyňským nožem. Sedm z nich bylo hlubokých. Velmi nebezpečná byla zejména poranění na krku. Mladík si vzal další peníze a zhruba po dvou hodinách z bytu odešel. Muže nakonec zachránili přivolaní policisté a záchranáři. Strávil týdny v nemocnici a další měsíce rehabilitacemi.

Podle Kunova advokáta se dostatečně neprokázalo, že byl mladík v době činu příčetný. Byl pod vlivem drog, pravděpodobně pervitinu a tekuté extáze. Znalec se však podle právníka v posudku zabýval pouze následky požití pervitinu a alkoholu. Žádal proto o jeho revizi, což soud zamítl.

Kuna podle soudu v době činu rozhodně příčetný byl. Dokonce volal přátelům a ukazoval jim přes obrazovku mobilu tělo. Plakal a bál se zadržení a trestu. „Ze žádného důkazu nevyplývají pochybnosti o jeho duševním zdraví,“ uzavřela Miklová.

Soud také neuznal Kunovi námitky, že trest není spravedlivý. Podle odvolacího senátu je přiměřený.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Radní oznamuje otevření Dvoreckého mostu v akčním videu

Nejčtenější

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13....

Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...

Na Letné hořelo plynové potrubí, zničené jsou fasády i byty. Viníkem zřejmě stavbaři

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Čtyři hodiny trval dnes požár plynového potrubí v obydlené ulici v Praze 7 na Letné poblíž budovy ministerstva vnitra. Od plamenů chytly také dva domy, v nichž požár poničil několik bytů. Nikdo se...

Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová

Bývalá první dáma Lívia Klausová na slavnostní premiéře dokumentárního filmu...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

Prolomili jsme ledy, říká šéf pražského MS. Jak se rodila cena vstupenek?

Premium
Japonská krasobruslařka Kaori Sakamotová během volných jízd na ZOH 2026.

Když Praha hostila světový šampionát krasobruslařů naposledy, zářili ve Sportovní hale Kanaďané Browning a Stojko, Ukrajinka Bajulová či Francouzka Bonalyová. Psal se rok 1993 a nikdo netušil, že...

17. března 2026

Mladík měl s mužem sex, pak ho pobodal a okradl. Oběť ukazoval přátelům přes mobil

Ilustrační snímek

Za pokus o vraždu potvrdil pražský vrchní soud devatenáctiletému Justinu Kunovi z Kolína čtrnáctiletý trest vězení. Mladík loni pobodal muže, se kterým měl předtím sex za peníze. Rozhodnutí je...

17. března 2026

Cisterna narazila do skály a převrátila se, silnice na Kutnohorsku je zavřená

Nehoda cisterny převážející kaly u Kácova na Kutnohorsku. (17. března 2026)

Cisterna převážející kaly havarovala v úterý ráno u Kácova na Kutnohorsku. Po nárazu do skály se vůz převrátil na bok. Silnice mezi Kácovem a Zderadinkami je neprůjezdná, policisté odklánějí dopravu....

17. března 2026  9:46,  aktualizováno 

Požár autodílny u Příbrami hasili až do noci. Vyšetřovatelé zjišťují škody a příčinu

Požár v Občově na Příbramsku. (16. března 2026)

Hasiči od pondělního podvečera do dnešních 1:30 likvidovali požár autodílny v Občově na Příbramsku. V úterý ráno ještě požářiště prohlédli pomocí termokamery. Škodu a příčinu budou v úterý...

16. března 2026  18:02,  aktualizováno  17. 3. 9:37

Nymburk napřímo o čtvrtfinále Ligy mistrů. Rozhodne se v duelu s Gran Canarií

Pierre Pelos z Gran Canarie střílí na nymburský koš.

Nymburští basketbalisté se v úterý střetnou na palubovce Gran Canarie o postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. Soupeře z Kanárských ostrovů musejí porazit o více než tři body, aby ho díky lepšímu...

17. března 2026

Jeden z nejveselejších svátků je tady. Kde to v Praze zezelená kvůli Patrikovi

Pátou Avenue v New Yorku prošel průvod oslavující Den svatého Patrika, irského...

Nejzelenější den v roce je opět tady. Připravte si zelené oblečení a procvičte si irský přípitek „Sláinte!“. Oslavy svatého Patrika připomínají irské tradice, legendy i příběh misionáře, který...

17. března 2026

Vjel do protisměru a postupně narazil do dvou aut. Způsobil zranění, sám zemřel

Dopravní nehoda na silnici I/9 u České Lípy. (16. března 2026)

Při nehodě na silnici I/9 u České Lípy se v pondělí večer zranilo jedenáct lidí, z toho tři středně a jeden těžce. Řidič, který neštěstí zavinil, nepřežil. Komunikace byla uzavřená do nočních hodin.

16. března 2026  19:22,  aktualizováno  22:11

Zima si poranil kotník, Slavii bude chybět několik týdnů. Šulc pracuje na návratu

Stoper Slavie David Zima na tiskové konferenci před zápasem proti Atalantě...

Fotbalistům pražské Slavie bude několik týdnů chybět obránce David Zima, který si v sobotním ligovém utkání ve Zlíně poranil kotník. Úřadující mistr, který vede tabulku o deset bodů před Spartou, to...

16. března 2026  19:51,  aktualizováno  20:49

Ostrá otočka, Kladno už nezaostává. Je z něj žádaná adresa pro Rulíka i kupu posil

Premium
Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Zaskočili, koho mohli. Hokejisté Kladna v předkole play off málem potopili velikána Spartu. Přitom už postup do vyřazovacích bojů extraligy by stačil k hodnocení: Dobrá práce!

16. března 2026

Praha bude hostit Světový pohár 2028! Kdo si ale na velké hokejové akci NHL zahraje?

Český tým nechyběl na posledním Světovém poháru v roce 2016, jeho samostatná...

Návrat obří akce pod záštitou NHL. Navíc v Praze. „To je úplně super zpráva!“ reagoval pro iDNES.cz nadšeně bývalý obránce Roman Polák na zjištění, že jedna ze skupin Světového poháru se v únoru 2028...

16. března 2026  18:22,  aktualizováno  19:38

Nebezpečné látky ve vodovodním řadu za Prahou. Lidem přistavili cisterny

Voda (Ilustrační snímek)

Ve vodovodním řadu v Holubicích u Prahy ukázal rozbor přítomnost nebezpečného xylenu a ethylbenzenu, do vody se dostaly při čtvrteční údržbě vodojemu. Následně si obyvatelé stěžovali, že voda z řadu...

16. března 2026  16:56,  aktualizováno  17:34

Jak vtáhnout mladé do kultury. Inspirace přijede do Prahy i ze severu

Tisková konference k Pražskému kulturnímu fóru (16. března 2026)

Do Centra architektury a městského plánování (CAMP) přivede 23. a 24. března Pražské kulturní fórum výzkumníky, kulturní manažery i zástupce měst, kteří hledají nové způsoby, jak mladé lidi vtáhnout...

16. března 2026  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.