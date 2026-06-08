Vězněný muž seskočil ze střechy jedné z budov a podařilo se mu doběhnout k prvnímu vnitřnímu oplocení, které se pokusil přelézt. Tady jeho dobrodružství ukončili příslušníci vězeňské služby, kteří muže již od počátku pronásledovali.
Při svém nepovedeném pokusu o překonání zábrany byl navíc celou dobu na mušce strážného z blízké strážní věže, který ho namířenou zbraní vyzval, aby se z plotu spustil zpátky na zem. Tady už ho další strážci převzali pod kontrolu a odvedli zpátky na celu.
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„Díky okamžitému a profesionálnímu zásahu příslušníků byl pokus o útěk velmi brzy zmařen,“ napsala pod video na sociální síti X Vězeňská služba České republiky.
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