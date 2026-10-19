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Cyklostezka ze Sedlce bude pokračovat po visuté lávce skřípnuté mezi řekou a skalami

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  13:21
Vizualizace cyklostezky A1 ze Sedlce na sever

Vizualizace cyklostezky A1 ze Sedlce na sever | foto: X: Jaromír Beránek / Atelier Bridge Structures

Vizualizace cyklostezky A1 ze Sedlce na sever
Vizualizace cyklostezky A1 ze Sedlce na sever
Vizualizace cyklostezky A1 ze Sedlce na sever
Vizualizace cyklostezky A1 ze Sedlce na sever
5 fotografií
Pokračování cyklostezky A1 ze Sedlce na sever od hlavního města už zná svou podobu. Podle vizualizací povede nový úsek mezi skalami a břehem Vltavy po visuté lávce.

Identitu a vizualizaci kilometr dlouhého úseku před několika dny na síti X zveřejnil náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

„Hned za Sedlcí je trať a Roztocká silnice skřípnutá mezi řekou a přilehlé skály. Přes kilometr dlouhý úsek cyklostezky tak bude vedený po visuté ocelové lávce, která bude vynesena na břehu Vltavy,“ napsal.

Lidé vyrazili přes Štvanici po nové lávce, zábradlí zdobí sochy zajíců či býků

Autorem vizualizací a návrhu je studio Atelier Bridge Structures. Z jeho dílny pochází například Štvanická lávka HolKa, lávka v Lužci nad Vltavou, lávka v Žamberku či lávka pro pěší v Litomyšli nebo silniční most v Litvínově.

Součástí cyklostezky bude podle Beránka několik vyhlídkových bodů pro zastavení, odpočinek a možnost sestupu k vodě. „Vzniknou tak další místa, kam se můžete chodit otužovat. Navazující část bude procházet méně komplikovaným územím, pojedete tak opět po pevné zemi,“ dodává náměstek.

Jak Beránek řekl serveru Zdopravy, vedení cyklostezky po ocelové lávce bude zřejmě velmi nákladné, cenový odhad zatím nelze určit.

Vizualizace cyklostezky A1 ze Sedlce na sever od Prahy.

Středočeský kraj pokračuje dál v přípravě projektu stavby cyklostezky mezi Úholičkami a Libčicemi severně od Prahy. Dvoukilometrová trasa přijde na půl miliardy korun, stezka bude po dokončení součástí klíčové cyklotrasy národního významu Vltavská cyklistická cesta.

Zastupitelé v dubnu vzali na vědomí technickou náročnost a právě vysoké předpokládané náklady stavby.

Z celkových odhadovaných 502 milionů by víc než 200 milionů měla pokrýt evropská dotace. Dokončení stezky je plánováno na rok 2029.

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