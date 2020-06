Omluvte se a přestaňte lhát občanům, vyzývá Jermanovou vydavatelství

„Je nade vší pochybnost, že hejtmanka Jermanová (za ANO) lhala, když opakovaně tvrdila, že trestní oznámení nemířilo na záchranářku. Zveřejněné trestní oznámení dokazuje přesný opak,“ stojí ve čtvrtečním vyjádření vydavatelství A11, které prý dál čelí dehonestační kampani ze strany Středočeského kraje i Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Kraj plné znění oznámení zveřejnil tento týden. To skutečně míří jak na vydavatelství, tak i na záchranářku Veroniku Brožovou. Policie už trestní oznámení odložila s tím, že k šíření poplašné zprávy nedošlo. Jermanová podle svých slov rozhodnutí policie respektuje.

„Je pro mě neskutečné, že místopředsedkyně vládní strany ANO a zároveň hejtmanka, dokáže tímto způsobem veřejně v médiích lhát občanům naší země,“ řekl ředitel vydavatelství Aleš Zavoral.

A11 ve čtvrtek zároveň Jermanovou vyzvalo, aby se veřejně omluvila záchranářce Brožové i Našemu regionu. Omluva má být zveřejněna na stránkách a sociálních sítích Středočeského kraje i hejtmanky a rozeslána do všech médií, která o události informovala.



Hejtmanka v reakci ČTK řekla, že výzvu vydavatelství nebude komentovat.

„Nevylučujeme žalobu na Jermanovou“

Vydavatelství podle Zavorala teď samo zvažuje právní kroky. „V tuto chvíli společně s našimi právníky zvažujeme další postup a shromažďujeme důkazy, které prokazují škody vzniklé z nepodloženého obvinění hejtmanky Jermanové. Podle výsledků této analýzy se poté budeme řídit,“ shrnuje.

„Nevylučuji, že A11 bude podávat žalobu na Středočeský kraj a hejtmanku Jermanovou z ANO, ale nejprve musíme mít jasná fakta,“ uzavřel Zavoral.



Brožová na konci března v otevřeném dopise hejtmance napsala, že na jejím stanovišti ve Zdibech u Prahy byl jediný respirátor a tři balíčky ochranných pomůcek k infekčnímu pacientovi, roušky měli záchranáři údajně vlastní.

Kraj i vedení středočeské záchranky to odmítlo a trvá na tom, že pomůcek byl dostatek.



„Je mi líto, že ona (Brožová) se stává součástí jakýchsi půtek v zákulisí, možná politických půtek, já tohoto způsobu boje nejsem příznivcem,“ komentovala kauzu už dříve Jermanová. Petici, kterou založila na podporu záchranářky Pirátská strana, by prý podepsala. „Je to tak, že ona je obětí toho, co se děje v zákulisí,“ řekla Jermanová.