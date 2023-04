Ředitel ČSOB odešel z psychiatrické léčebny, doma si vyzvedl zbraň a zmizel

Upozornil na to server Novinky.cz. Na vysoké pozici muž působí přes 12 let, v ČSOB pracuje již 20 let. Má dva syny.

Hledaný v neděli 26. března odešel na procházku z psychiatrické léčebny, kde se léčí. Zamířil do svého bydliště v Českých Budějovicích. „V bytě si měl vzít svoji legálně drženou pušku a odjel stříbrným osobním motorovým vozidlem značky Mercedes Benz B 200 CDI,“ sdělila policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Dodala, že doma zanechal vzkaz, který vyvolal obavy o jeho život. V současné chvíli policie nemá důvod předpokládat, že je muž nebezpečný pro své okolí.

„Jestliže jste hledaného viděli, nebo víte, kde se nachází, volejte linku 158,“ uvedla policie.