Policie pátrá po pacientovi z Bohnic. Mohl by někoho napadnout, zejména ženy

„Není vyloučeno, že by mohl bezdůvodně napadat lidi, a to především ženy,“ uvedla mluvčí policistů Eva Kropáčová. Dodala, že pohřešovaný má soudem omezenou svéprávnost.
Muž je 185 cm vysoký, má podsaditou postavu a krátké hnědé vlasy. Jeho zdánlivé stáří policie popisuje mezi 26-28 lety.
Muž odešel z bytu, nechal tam milovaného psa i mobil. Už týdny se neozval
V době vycházky měl na sobě krátké béžové kalhoty, hnědé tričko, černé pantofle, černé ponožky. S sebou by měl mít béžovou plážovou tašku a v ní deku.
„Po muži jsme vyhlásili pátrání ze stejného důvodu již 3. července, kdy byl posléze vypátrán,“ potvrdila Kropáčová s apelem na veřejnost, aby okamžitě kontaktovala linku 158, pokud ví, kde by se hledaný mohl nacházet.
