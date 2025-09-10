Policie pátrá po pacientovi z Bohnic. Mohl by někoho napadnout, zejména ženy

  12:38
Pražská policie ve středu vyhlásila pátrání po šestadvacetiletém Romanu Frumertovi, který se nevrátil po povolené vycházce zpět do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Pokud zůstane delší dobu bez medikamentů, může být podle lékařů nebezpečný.

Policie vyhlásila pátrání po pohřešovaném Romanu Frumertovi. | foto: policie ČR

„Není vyloučeno, že by mohl bezdůvodně napadat lidi, a to především ženy,“ uvedla mluvčí policistů Eva Kropáčová. Dodala, že pohřešovaný má soudem omezenou svéprávnost.

Muž je 185 cm vysoký, má podsaditou postavu a krátké hnědé vlasy. Jeho zdánlivé stáří policie popisuje mezi 26-28 lety.

Muž odešel z bytu, nechal tam milovaného psa i mobil. Už týdny se neozval

V době vycházky měl na sobě krátké béžové kalhoty, hnědé tričko, černé pantofle, černé ponožky. S sebou by měl mít béžovou plážovou tašku a v ní deku.

„Po muži jsme vyhlásili pátrání ze stejného důvodu již 3. července, kdy byl posléze vypátrán,“ potvrdila Kropáčová s apelem na veřejnost, aby okamžitě kontaktovala linku 158, pokud ví, kde by se hledaný mohl nacházet.

