Pohřešovanou ženu našla policie mrtvou. Mohla zemřít v souvislosti se sexuálními praktikami

Policie pracuje s verzí, že žena zemřela v souvislosti s prováděnými sexuálními praktikami.
Tělo pohřešované nalezli přibližně jeden kilometr od bytu, kde se podle policie zřejmě skutek stal. Bylo ukryto v opuštěném areálu, kam ho obviněný převezl na ocelovém rudlu, uvedla policie.
Policisté po ženě pátrali od února loňského roku, lidé ji naposledy viděli loni v září. Rodině se pak už neozvala.
„Nikdo z jejího okolí si nedokáže její záhadné zmizení vysvětlit. Navíc ji doma čeká její desetiletý syn,“ uvedl v únoru mluvčí policie Jan Daněk.
Kriminalisté 43letého muže zadrželi v květnu. V roce 2017 byl po 15 letech propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za vraždu adoptivních rodičů své těhotné přítelkyně v Běchovicích.