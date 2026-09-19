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Policisté hledají ženu z Prahy 3. Ztratila se po odvedení dcery do školky

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  11:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Pražská policie pátrá po sedmatřicetileté Daně Fraňkové z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. V posledním týdnu si stěžovala na neurologické obtíže spojené se zhoršováním zraku, na jedno oko nevidí vůbec. Pohřešovaná pravidelně užívá léky, může být v ohrožení života. Informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk.

„Hledanou při odchodu z domu zachytila bezpečnostní kamera. Díky záznamu víme, že měla na sobě světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a na zádech černý kožený batoh,“ uvedl mluvčí.

Doplnil, že pohřešovaná je vysoká asi 167 až 168 centimetrů, má štíhlou postavu, kulatý obličej, hnědé oči a tmavě hnědé kudrnaté vlasy sahající po ramena a nosí dioptrické brýle.

Pokud někdo pohřešovanou ženu viděl nebo má jakékoli informace o jejím současném pobytu či pohybu, policie žádá, aby zavolal na linku 158 nebo se obrátil na nejbližší služebnu Policie České republiky.

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Policisté hledají ženu z Prahy 3. Ztratila se po odvedení dcery do školky

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po sedmatřicetileté Daně Fraňkové z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. V posledním týdnu si stěžovala...

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