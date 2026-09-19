„Hledanou při odchodu z domu zachytila bezpečnostní kamera. Díky záznamu víme, že měla na sobě světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a na zádech černý kožený batoh,“ uvedl mluvčí.
Doplnil, že pohřešovaná je vysoká asi 167 až 168 centimetrů, má štíhlou postavu, kulatý obličej, hnědé oči a tmavě hnědé kudrnaté vlasy sahající po ramena a nosí dioptrické brýle.
Pokud někdo pohřešovanou ženu viděl nebo má jakékoli informace o jejím současném pobytu či pohybu, policie žádá, aby zavolal na linku 158 nebo se obrátil na nejbližší služebnu Policie České republiky.